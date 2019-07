Đà Nẵng điều động Công an chính quy về xã

Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng điều động 73 công an chính quy đang công tác tại các đơn vị Công an thành phố về đảm nhận các chức danh công an xã tại 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Giám đốc Công an thành phố tặng hoa cho 7 công an chính quy vừa được tăng cường về xã

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tại thành phố Đà Nẵng chỉ có 1 huyện Hòa Vang là huyện nông thôn. Đây lại là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương là thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc và Đông Giang của tỉnh Quảng Nam; huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều yếu tố phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Thời gian gần đây, địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều dự án lớn đã và đang đầu tư xây dựng, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Việc điều động công an chính quy về công tác ở những địa bàn này là cần thiết.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng mong muốn lực lượng bán chuyên trách đù thôi làm nhiệm vụ nhưng với kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình tiếp tục là chỗ dựa đáng tin cậy của lực lượng công an chính quy trong giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng đề nghị lực lượng công an chính quy được giao nhiệm vụ các chức danh công an xã phải chủ động trong công tác, bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, dựa vào nhân dân. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, vượt qua khó khăn trước mắt, nhanh chóng hội nhập vào môi trường công tác mới, đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn trên địa bàn./.