Đại tá Hồ Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đăk Nông

Đại hội với sự tham dự của 197 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên ở 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.



Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công an tỉnh Đăk Nông đã đoàn kết hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là đã bảo đảm tốt an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự… Kết quả nổi bật là tội phạm được kiềm chế và kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90%, riêng trọng án đạt 97%.

Đặc biệt là Công an Đăk Nông đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, như vụ sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn; đường dây làm tiền giả với số lượng lớn; vụ cà phê trộn tạp chất “pin”; Khám phá nhanh vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm, gây chấn động dư luận.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đăk Nông khóa IV.

Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Bám cơ sở - Vì Nhân dân phục vụ”, Đại hội đại biểu Công an tỉnh Đăk Nông đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của địa phương, đất nước; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 90%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 100%; bảo đảm hằng năm tỷ lệ tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 22 đồng chí. Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đăk Nông./.