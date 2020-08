Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

Trong 2 ngày, 3 và 4/8, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Phát huy hiệu quả các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường hợp tác quốc tế với Công an 9 tỉnh Bắc Lào. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo...

Các đại biểu đã tín nhiệm, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 22 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an cơ sở theo hướng gần dân, giúp dân, giải quyết tốt an ninh, trật tự tại địa bàn, kết hợp củng cố các lực lượng trực tiếp chiến đấu, xây lực lượng Công an Sơn La vững mạnh toàn diện...Trong đó tập trung thực hiện 5 mục tiêu, 3 khâu đột phá đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của tỉnh, Bộ Công an về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Sơn La đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Toàn lực lượng thực hiện quyết liệt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa Đảng bộ Công an với Đảng bộ Quân sự, Biên phòng; thường xuyên phát động, củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đảng bộ cần chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh khóa XX.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025./.