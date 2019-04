Đại tá Nguyễn Sỹ Quang được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TPHCM

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì lễ công bố và trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, sinh năm 1970 tại Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giữ nhiệm vụ Phó giám đốc Công an TPHCM.

Trung tướng Lê Đông Phong – Trao Quyết định bổ nhiệm PGĐ CATP cho Đại tá Nguyễn Sỹ Quang.

Trước khi nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu - Người phát ngôn Công an thành phố. Sau khi nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cảm ơn sự tín nhiệm cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Cục tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Thành ủy, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP giao nhiệm vụ mới. Trong thời gian tới, ông sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương và các đơn vị của Bộ công an để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định, đây là việc bổ sung, kiện toàn cho đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, tăng thêm năng lực trong việc điều hành của Đảng ủy Công an TP trong việc đảm bảo ANTT. Mong rằng trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình và nhanh chóng tiếp cận với tầm bao quát mới để góp phần thiết thực vào sự điều hành, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP trong việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ, Thành ủy và nhân dân thành phố giao phó./.