Đắk Nông: Thi hành kỷ luật Chủ tịch huyện vì nợ nần

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa xem xét, kết luận kỷ luật một số cán bộ, đảng viên ở địa phương, trong đó có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức.

Trụ sở UBND huyện Tuy Đức - nơi ông Nguyễn Ngọc Long công tác với nhiều tai tiếng



Từ năm 2013 đến nay, ông Long đã cùng vợ vay mượn của một số cá nhân số tiền lớn, với lãi suất vay cao vượt quá quy định; không thực hiện đúng cam kết, khất nợ nhiều lần, không có khả năng trả nợ, làm phát sinh đơn tố cáo. Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Long đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chính quyền và của bản thân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đang xem xét kỷ luật 3 cán bộ, đảng viên khác, gồm: ông Hán Duy Thập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô (do sử dụng họ và tên của chú ruột để đi học và công tác từ năm 1976 đến nay, khai lý lịch bản thân và bổ sung lý lịch hàng năm không đầy đủ); Ông Bùi Đình Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PA 92, Công an tỉnh Đắk Nông - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện Đắk G’Long và ông Đinh Sỹ Tuệ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng PA 90, Công an tỉnh Đắk Nông - nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an huyện Đắk G’Long đều có khuyết điểm cùng với gia đình chưa gương mẫu trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về sử dụng đất đai./.

