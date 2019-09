Điều động Đại tá Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế

Bộ Công an vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nhân sự. Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Đại tá Nguyễn Văn Long chính thức thay thế người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc từ ngày 10/9, người mới được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an mới đây.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Văn Long (giữa) và Đại tá Nguyễn Hữu Hưng (đầu tiên bên trái). Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Quyết định về việc điều động được công bố ngày 10/9 tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công việc của đại tá Long tại Công an Bắc Ninh do đại tá Nguyễn Hữu Hưng (Phó giám đốc) phụ trách cho đến khi có giám đốc mới.



Được biết, Đại tá Nguyễn Văn Long từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 23/11/2018, Đại tá Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đầu tháng 9, Bộ Công an có nhiều nhân sự đảm nhận công việc mới. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy (Phó Cục trưởng Cục Y tế) được thăng chức làm Cục trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) làm Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ./.

