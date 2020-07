Gia Lai bầu bổ sung 4 uỷ viên UBND tỉnh

Ngay trong buổi khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức biểu quyết xem xét, đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ Uỷ viên HĐND tỉnh đối với Đại tá Phan Thanh Tám, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vì lý do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Dũng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) và ông Vũ Văn Lâu (nguyên Giám đốc Công an tỉnh) vì nghỉ hưu theo chế độ.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp 13, Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Gia Lai.

Cũng trong sáng 8/7, HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với 4 người, gồm: Ông Lưu Trung Nghĩa (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), ông Rah Lan Lâm (Giám đốc Công an tỉnh), bà Rcom Sa Duyên (Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) và ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Sở Tài chính).

Tại kỳ họp từ nay tới 10/7, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan tới tình hình phát triển kinh tế- xã hội; hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kết quả thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm…

Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Gia Lai ước đạt 4,16%; thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng. Cùng với kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hạn hán thời gian qua khiến gần 8000 ha cây trồng của tỉnh thiệt hại.

Hiện ở Gia Lai còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó là, tình trạng vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng gia tăng; dịch bệnh bạch hầu bùng phát và diễn biến khó lường; tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người ở một số địa phương./.