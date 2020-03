Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện bị cách chức, xuống làm nhân viên

Ngày 23/3, ông Võ Minh Lễ, Bí thư Huyện uỷ An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, Huyện uỷ An Minh vừa ký Quyết định kỷ luật ông Phan Hải Triều, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện bằng hình thức cách chức vụ trong Đảng, cách chức về mặt chính quyền do sai phạm trong công tác tài chính. Cụ thể ông Phan Hải Triều bị cách chức Phó Bí thư chi bộ, cách chức Giám đốc trung tâm, xuống làm nhân viên.

Theo kết luận của UBKT huyện uỷ An Minh, với vai trò là Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thể thao, nhưng ông Triều không thực hiện đúng nguyên tắc thu chi tài chính, không ra phiếu thu, không mở sổ quỹ tiền mặt, để xảy ra sai phạm với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Trong số này không đủ cơ sở chứng minh có chi số tiền hơn 629 triệu đồng bao gồm: lập chứng từ quyết toán khống hơn 339 triệu đồng, mạo chữ ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê mướn, chữ ký danh sách nhận tiền, danh sách không người ký nhận hơn 54 triệu đồng; kê chênh lệch chứng từ quyết toán hơn 126 triệu đồng; mạo chữ ký kê chênh lệch chứng từ quyết toán hơn 76 triệu đồng, tổng số tiền chi không có chứng từ gốc hơn 152 triệu đồng…

UBKT Huyện uỷ kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 420 triệu đồng, trong đó cá nhân ông Triều phải nộp hơn 278 triệu đồng, và 7 cán bộ khác gồm Phó giám đốc trung tâm, kế toán, thủ quỹ… cùng chịu trách nhiệm thu hồi số còn lại.

UBKT huyện uỷ đề nghị có hình thức kỷ luật đối với ông Phan Hải Triều, Giám đốc Trung tâm; Huỳnh Thị Muội, kế toán và bà Nguyễn Thị Kim Bia, kế toán trung tâm./.