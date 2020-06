Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Giám đốc Công an Yên Bái

Sáng nay 1/6, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác khen thưởng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh; đại diện một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3, Bộ Công an.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác và chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn những đóng góp của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu trong suốt thời gian công tác của mình; đồng thời mong muốn, sau khi nghỉ theo chế độ, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu sẽ tiếp tục cống hiến sức khỏe, trí tuệ cho công tác đảm bảo an ninh trât tự của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái và cá nhân Đại tá Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Đặng Hồng Đức cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.

Cảm ơn sự tin tưởng giao phó trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Đức cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái để cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển và ngày càng giàu đẹp./.