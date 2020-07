Quảng Trị có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Kiều Đức Tính, Trưởng phòng, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Trung tá Kiều Đức Tính sinh năm 1978, quê quán quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Thanh mong muốn Trung tá Kiều Đức Tính tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác của bản thân để cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn./.