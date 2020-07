Sóc Trăng có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Hoài Hận, nguyên Trưởng Công an huyện Châu Thành biệt phái giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng kết thúc biệt phái và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Huỳnh Hoài Hận.

Việc bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc giúp cho Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo để điều hành tốt hơn các mặt công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh.



Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời mong rằng, Thượng tá Huỳnh Hoài Hận tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức nêu gương của người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực, sở trường công tác của bản thân để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.