Thanh Hóa xử nghiêm, loại ngay cán bộ biến chất khỏi bộ máy

Vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa, một số cán bộ, đảng viên dính vào vòng lao lý vì tham gia các tệ nạn xã hội. Đáng nói hơn là nhiều người trong số đó là cán bộ nguồn, quy hoạch nhân sự cấp ủy, nhưng chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chưa nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Đỗ Trọng Hưng -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Ông Đỗ Trọng Hưng -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

PV: Gần đây ở Thanh Hóa, một số cấp ủy có cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Đỗ Trọng Hưng: Thời gian gần đây, một số địa phương, một số ngành của tỉnh có cán bộ đảng viên, thậm chí là cán bộ đảng viên giữ trọng trách vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Những sai phạm ấy đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và đã có những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải nhận bản án rất nghiêm khắc.

Thái độ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trước những sai phạm này là rất cương quyết và nghiêm túc. Chúng tôi đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt đến cán bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh. Yêu cầu các cơ quan kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật thường xuyên thanh tra, kiểm tra, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm và không có ngoại lệ, với tinh thần đúng người, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

PV: Phải chăng công tác tạo nguồn, đề bạt, bổ nhiệm và nhất là công tác giáo dục tư tưởng đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở trong thời gian gần đây có vấn đề, thưa ông?

Ông Đỗ Trọng Hưng: Tôi không nghĩ rằng những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên, kể cả những người có chức vụ, quyền hạn đều do công tác tạo nguồn đề bạt, bổ nhiệm và do công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mà những sai phạm ấy theo tôi, trước hết và chủ yếu là do ý thức tự giác rèn luyện, tự giác giữ gìn tinh thần nêu gương trong chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của mỗi cá nhân.

Những cán bộ, đảng viên này không tự đặt mình trong khuôn khổ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống buông thả trong sinh hoạt, không vượt qua được những cám dỗ nên dẫn đến sai phạm. Tuy nhiên, khi có sai phạm xảy ra thì bản thân tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ đấy công tác cũng có một phần trách nhiệm trong việc theo dõi và đánh giá cán bộ, trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

PV: Nhiệm kỳ 2020- 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất coi trọng công tác nhân sự cấp ủy. Cá nhân ông có lo lắng không nếu như chúng ta sàng lọc không kỹ, để lọt những cán bộ và lãnh đạo không đủ đức đủ tài vào cấp ủy?

Ông Đỗ Trọng Hưng: Lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp là công việc đặc biệt hệ trọng, quyết định đến sự phát triển của mỗi ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các bước quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chỉ đạo là kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian vừa qua, điển hình như xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, một số cán bộ chủ chốt và dự nguồn của cấp ủy khóa mới đã vi phạm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đã làm sai thì chúng tôi đã đưa ra khỏi nguồn và những cán bộ này đã bị xử lý

Hay là gần đây một số cán bộ, đảng viên tham gia vào các tệ nạn xã hội như cán bộ đánh bạc ở huyện Hậu Lộc hay ở Sở Nội vụ. Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan nội chính điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý đồng bộ về mặt kỷ luật Đảng cũng như là pháp luật Nhà nước.

Tiếp theo đó, với quy trình 5 bước, theo Quy định số 105 của Bộ Chính trị và theo tinh thần Chỉ thị 35 về quy trình nhân sự cấp ủy, nếu chúng ta làm bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, từ hội nghị cán bộ chủ chốt đến Hội nghị Ban Chấp hành đến Hội nghị Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cho đến khi lấy ý kiến nhận xét, đánh giá và tập thể cán bộ cấp ủy nơi nhân sự làm việc, nơi công tác và nơi cư trú thì sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, tâm huyết tham gia vào cấp ủy.

PV: Được biết nhiệm kỳ tới đây nhiều cán bộ trong Thường vụ, Ban chấp hành ở Thanh Hóa hết tuổi công tác. Về việc này, Thanh Hóa có sự chuẩn bị lớp kế cận như thế nào, thưa ông?

Ông Đỗ Trọng Hưng: Đối với Thanh Hóa, nhiệm kỳ này cũng là nhiệm kỳ chuyển giao thế hệ, có nhiều cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không tái cử khóa mới do độ tuổi.

Ý thức được điều này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm 2017 chúng tôi đã xây dựng quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những nhiệm kỳ tiếp. Trên cơ sở quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành cử các cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cập nhật kiến thức, chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh cán bộ quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 173 cán bộ trong nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tiến hành luân chuyển, điều động nhiều cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch từ tỉnh về huyện và từ huyện về tỉnh công tác, cũng như từ huyện này sang huyện khác nhằm tạo điều kiện để các cán bộ đó rèn luyện và có cơ hội khẳng định mình trong thực tiễn công tác

Với sự chuẩn bị chủ động và có kế hoạch như vậy, tôi tin Thanh Hóa sẽ tiếp tục có đội ngũ cán bộ tốt, đủ sức gánh vác và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.