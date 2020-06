Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An nghỉ hưu từ 1/7

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Võ Trọng Hải sẽ thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ hưu theo chế độ. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Đại tá Võ Trọng Hải sinh năm 1967, quê quán xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được điều động ra Nghệ An, ông từng làm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1962, quê Nghệ An; ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân.



Năm 2015, ông được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2019, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cũng theo quyết định của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết, thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng từ 1/7/2020 thay Đại tá Võ Trọng Hải.

Đại tá Lê Khắc Thuyết (sinh năm 1967, quê quán Yên Thành, tỉnh Nghệ An)./.