Tiền Giang có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 17/7, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an đã công bố Quyết định chấp thuận cho Đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đồng thời, Bộ Công an công bố Quyết định 5161 ngày 4/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thay Đại tá Nguyễn Hữu Trí.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Văn Nhựt.

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Hữu Trí với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Nhựt được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang và mong muốn ông luôn phấn đấu nỗ lực phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cương vị mới.



Đại tá Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 1965, quê quán xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông Nhựt là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phụ trách công tác xây dựng lực lượng- hậu cần./.

