Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng gồm những ai sau khi 1 thành viên rút

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa thôi nhiệm vụ thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Thắng là Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đầu tháng 3/2018, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng, khi đó là Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, ông Nguyễn Xuân Thắng có nguyện vọng rút khỏi Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tập trung vào các công tác và nhiệm vụ được Đảng giao. Trong ảnh: GS-TS Nguyễn Xuân Thắng (ảnh: Chinhphu.vn) Như vậy, với việc GS.TS Nguyễn Xuân Thắng rút khỏi Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay thành viên trong Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng gồm 15 người. Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập trong tháng 7/2017 để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế. Tổ ban đầu gồm 15 thành viên do Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn (ảnh) - nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia làm Tổ trưởng. (ảnh: Dân Trí) Đến tháng 12/2017, trong Quyết định số 1913/QĐ-TTg Thủ tướng quyết định bổ sung PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM làm thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng. Việc bổ sung ông Trần Hoàng Ngân đưa số thành viên trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng ở thời điểm đó lên 16 người. Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng còn có các thành viên: PGS.TS. Trần Ngọc Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học New South Wales, Australia năm 1999, Tiến sĩ ngành Chính sách công tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ năm 2009. Ông có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều dự án và nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. TS. Trần Ngọc Anh đang nghiên cứu và giảng dạy tại trường Chính sách công và Môi trường; đồng thời là Giám Đốc Chương trình Sáng kiến Việt Nam tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ. (ảnh:KT) Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (học vị tiến sĩ kinh tế học từ trường Boston College, Mỹ) hiện là Giám đốc của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TPHCM, đồng thời là Nhà nghiên cứu cao cấp tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là kinh tế phát triển, chính sách công nghiệp, và kinh tế học thể chế. Bên cạnh các hoạt động ở Fulbright, TS.Tự Anh còn là thành viên Nhóm chuyên gia kinh tế của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Khoa học Trường ĐH Quốc gia TPHCM. (Ảnh: Trí thức trẻ) PGS. TS. Vũ Minh Khương sinh năm 1959, từng tốt nghiệp xuất sắc ngành toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Khương có học vị thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, tiến sĩ về chính sách và kinh tế tại Đại học Havard (Mỹ). PGS.TS. Vũ Minh Khương thỉnh giảng những môn về kinh tế và chính sách tại nhiều đại học ở Mỹ và Nhật Bản. Từ tháng 7/2006, ông về dạy tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội). Tiến sĩ Vũ Bằng sinh năm 1957 ở Thái Bình. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế và từng là Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ông được coi là người đã đi cùng thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu tiên cách đây 20 năm đến khi nghỉ hưu tháng 5/2017. (Ảnh: Hải quan online) TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, tốt nghiệp Đại học kinh tế Praha, Tiệp Khắc (trước đây) năm 1982, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương. Ông có học vị thạc sĩ ngành kinh tế phát triển ĐH Manchester (Anh), học vị tiến sĩ ngành kinh tế phát triển của CIEM (Việt Nam). (Ảnh: Vietnamnet) GS.TS. Trần Thọ Đạt sinh năm 1959, nguyên quán Nam Định. GS. Thọ Đạt là Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ông nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành về kinh tế học, kinh tế phát triển, chính sách tài chính và tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính trong giáo dục đại học, các vấn đề kinh tế học về biến đổi môi trường. (Ảnh: ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) GS.TS Nguyễn Đức Khương (SN 1978, ở Sóc Sơn, Hà Nội), nhận bằng tiến sĩ ngành Quản trị Tài chính tại ĐH Grenoble khi mới 27 tuổi. Ông Khương từng giảng dạy tại Trường Quản trị kinh doanh Lyon, Viện Quản trị doanh nghiệp Grenoble, giảng viên chính thức tại Học viện Thương mại Paris. Hiện, ông Khương đang là Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời là Trưởng khoa Tài chính tại Học viện Hành chính và Quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School). (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội). TS. Trần Du Lịch (SN 1952 tại Bình Định), có học vị tiến sĩ ngành Kinh tế và cao cấp quản lý Nhà nước. Ông Lịch nguyên là Viện trưởng Viện kinh tế TP.HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, từng là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. TS. Trương Văn Phước (SN 1959, tại Quảng Trị) - Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia. Ông có bằng cử nhân luật, toán điều khiển, lý luận chính trị. Ông còn có học vị Tiến sĩ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng tại Đại học Kinh tế TPHCM. Ông Phước nguyên là Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo nhiều ngân hàng lớn. (Ảnh: Người Lao động). Ông Trần Văn Thọ (SN 1949 tại Quảng Nam) bắt đầu sang Nhật du học từ năm 1967. Ông lấy bằng tiến sĩ kinh tế Đại học Hitotsubashi, Tokyo. Ông vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản, sau đó làm Phó giáo sư, rồi Giáo sư Đại học Obirin (Tokyo). Từ năm 2000 đến nay, ông làm Giáo sư kinh tế Đại học Waseda (Tokyo). Năm 1990, ông là một trong ba người nước ngoài được mời làm thành viên chuyên môn trong Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nhật, ông đã ở cương vị này trong gần 10 năm, qua nhiều đời Thủ tướng. (Ảnh: Người Lao động) GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sinh năm 1959 tại Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1983 ngành kinh tế chính trị. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế vào năm 1993 và được phong hàm giáo sư vào năm 2010. (Ảnh: KT) Ông Bùi Quang Vinh sinh năm 1953, quê quán Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá X, XI.

