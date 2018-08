Vi phạm về bảo vệ bí mật Nhà nước, ông Trần Việt Tân "hạ cánh không an toàn"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Báo Nghệ An) Theo đó, ông Tân bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. (Ảnh: congannamdinh.gov.vn) Cùng với quyết định kỷ luật, Thủ tướng đã ký Tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân. (Ảnh: VietTimes) Tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Theo kết luận của Ủy ban này, ông Trần Việt Tân trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.(Ảnh: TTXVN) Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 28/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Ảnh: VTC News) Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định. (Ảnh: Báo Bình Phước) Ông Trần Việt Tân (thứ 2, từ trái qua) sinh năm 1955 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tháng 10/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, vẫn kiêm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo cho đến khi Thiếu tướng Đặng Xuân Loan được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng thay thế. Ông Trần Việt Tân được thăng quân hàm Thượng tướng vào năm 2013 và nghỉ hưu từ đầu tháng 3/2016. (Ảnh: TTXVN)

