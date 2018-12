Vụ bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang: Sở Nội vụ làm sai quy định

Theo UBND tỉnh An Giang, trong năm 2018, qua việc kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sai quy định; trong đó có bà Vương Mai Trinh, con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Trụ sở UBND TP Long Xuyên

Để xử lý vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định 6 trường hợp Thạc sĩ ở nước ngoài, tốt nghiệp loại giỏi trở lên; Bộ Nội vụ đã thẩm tra và chỉ có 2 trường hợp thống nhất tiếp nhận (Phan Duy Quang, Đinh Việt Luân); 4 trường hợp còn lại Bộ không thống nhất, với lý do Trường nước ngoài nhưng học ở Việt Nam (dạng liên kết) gồm: Vương Mai Trinh (con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh), Lê Kim Duyên, Nguyễn Bảo Lâm và 1 trường hợp điểm toàn khóa không đạt loại giỏi là Đoàn Quốc Bảo.

Đối với các trường hợp này, UBND tỉnh An Giang tiếp tục có Công văn số 14/UBND-TH ngày 25/5/2018, giao Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp và tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm vào cuối tháng 8/2018, những trường hợp được tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển sai quy định. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ xác định, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc tham mưu không đúng quy định pháp luật về các trường hợp tuyển dụng và đề xuất xử lý; báo cáo UBND tỉnh trước tháng 8/2018. Tuy nhiên, đến nay Sở Nội vụ chưa báo cáo xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tham mưu UBND tỉnh sai quy định. Danh sách thi công chức phòng 39 có tên bà Vương Mai Trinh.

Trước đó, trong 2 ngày 22 và 23/12/2018, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi công chức năm 2018. Theo đó có tổng số 1.259 thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng số thí sinh thực tế tham dự kỳ thi là 920 thí sinh. Tại kỳ thi này, dư luận xôn xao việc bà Vương Mai Trinh, hiện đang là Phó Chánh văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP.Long Xuyên (là con gái của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh) và bà Lê Kim Duyên, Phó Trưởng một phòng thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư (con gái một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang) vẫn đi thi… công chức.

Cụ thể, bà Vương Mai sinh năm 1987, công tác tại Thành uỷ Long Xuyên từ năm 2013 với hình thức hợp đồng lao động. Trong thời gian này, bà Trinh vừa làm vừa học thạc sĩ do một trường đại học trong nước liên kết với Trường đại học Lincoln (Hoa Kỳ), nhưng chỉ học vào thứ bảy, chủ nhật và học hoàn toàn tại Việt Nam. Sau khi lấy bằng thạc sĩ vào năm 2014, bà Trinh được “tuyển thẳng” vào công chức mà không cần qua thi tuyển. Đến năm 2015, bà Vương Mai Trinh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND TP.Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP.Long Xuyên (do thực hiện đề án Bí thư đồng thời là Chủ tịch cấp uỷ)./.

