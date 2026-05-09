6 trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái từ 1/7

Thứ Bảy, 09:23, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếu các đơn vị vi phạm trong 6 trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái từ 1/7.

6 truong hop nay se bi thu hoi giay phep xe tap lai tu 1 7 hinh anh 1
Vi phạm 1 trong 6 trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái

1. Cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 94/2026:

a) Cơ sở đào tạo phải có xe tập lái đáp ứng việc đào tạo lái xe theo các hạng được phép đào tạo, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; đối với đơn vị có dịch vụ đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe, trong thời gian xe sát hạch không được sử dụng để phục vụ nhu cầu sát hạch và ôn luyện, được sử dụng làm xe tập lái;

b) Xe tập lái các hạng phải sử dụng các loại xe tương ứng với hạng giấy phép lái xe quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó: xe tập lái hạng B gồm xe sử dụng loại chuyển số tự động (bao gồm cả ô tô điện) hoặc chuyển số cơ khí (số sàn); xe tập lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE sử dụng loại chuyển số cơ khí (số sàn);

c) Xe tập lái được gắn 2 biển "TẬP LÁI" trước và sau xe theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này; có hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh, được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe; xe tập lái trên đường giao thông có gắn cố định thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên; trường hợp xe tập lái loại ô tô tải có chở học viên trên thùng xe phải có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên;

d) Xe mô tô ba bánh để làm xe tập lái cho người khuyết tật là xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

đ) Xe ô tô hạng B dùng làm xe tập lái cho người khuyết tật là xe ô tô hạng B sử dụng loại chuyển số tự động (bao gồm cả ô tô điện) đáp ứng các quy định tại điểm a, điểm c khoản này; trường hợp người học khuyết tật bàn chân phải hoặc bàn tay phải hoặc bàn tay trái; xe tập lái còn phải có kết cấu phù hợp để các tay và chân còn lại của người khuyết tật vừa giữ được vô lăng lái, vừa dễ dàng điều khiển cần gạt tín hiệu báo rẽ, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, cần số, cần phanh tay, bàn đạp phanh chân, bàn đạp ga trong mọi tình huống khi lái xe theo đúng chức năng thiết kế của nhà sản xuất ô tô hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới xác nhận hệ thống điều khiển của xe phù hợp để người khuyết tật lái xe an toàn.

2. Bị tẩy xóa, sửa chữa;

3. Để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe;

4. Cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép đào tạo;

5. Theo đề nghị của cơ sở đào tạo;

6. Xe tập lái trong cùng một thời điểm sử dụng từ 02 thiết bị dat trở lên để truyền dữ liệu dat hoặc sử dụng dữ liệu được truyền từ thiết bị dat của xe tập lái khác.

PV/VOV-Giao thông
Quy định về thu hồi giấy phép lái xe mới nhất
VOV.VN - Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 được Quốc hội thông qua vào ngày 27/6. Theo đó việc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe người đàn ông vi phạm nồng độ cồn
VOV.VN - Người đàn ông 47 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện vì người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.

Giấy phép lái xe: Sinh mạng nhiều người đặt vào tay người cầm vô lăng
VOV.VN - Một tấm giấy phép lái xe có thể mở ra cánh cửa mưu sinh, nhưng cũng đồng thời đặt nhiều sinh mạng vào bàn tay người cầm vô lăng.

