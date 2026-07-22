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BMW và Toyota thử nghiệm nhiên liệu xăng tái tạo 100% trên xe thương mại

Thứ Tư, 07:00, 22/07/2026
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VOV.VN - BMW và Toyota vừa khởi động chương trình thử nghiệm quy mô thực tế với loại xăng tái tạo 100% tại Tây Ban Nha. Dự án không chỉ đánh giá hiệu quả của nhiên liệu mới trên xe thương mại mà còn mở ra hy vọng kéo dài vòng đời của động cơ đốt trong trong hành trình giảm phát thải carbon.

BMW và Toyota bắt tay thử nghiệm thải tái tạo trên đường phố

BMW Group và Toyota Motor Europe đã hợp tác cùng các tập đoàn năng lượng Repsol và Bosch phát triển chương trình thử nghiệm kéo dài 6 tháng nhằm đánh giá khả năng vận hành của than tái sinh tạo ra 100% trong điều kiện sử dụng thực tế.

Các nhà sản xuất lớn tham gia dự án này bao gồm BMW , Toyota, Bosch và Repsol. Dự án sẽ triển khai khoảng 20 xe BMW và Toyota sử dụng nhiên liệu xăng tái tạo Nexa 95 của Repsol. Bosch sẽ cung cấp công nghệ “Digital Fuel Twin” của mình, giúp theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng và xác minh rằng mỗi xe đang hoạt động bằng nhiên liệu tái tạo được chứng nhận. Repsol Nexa 95, một loại xăng tái tạo được sản xuất từ ​​nguồn nguyên liệu có thể tái tạo như dầu ăn đã qua sử dụng và chất thải hữu cơ. 

bmw va toyota thu nghiem nhien lieu xang tai tao 100 tren xe thuong mai hinh anh 1

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống phân phối nguyên liệu hiện nay cũng không cần phải cải tạo. Điều này giúp lo lắng tái tạo trở thành giải pháp có thể phát triển khai nhanh chóng, tận dụng mạng trạm trạm an toàn có sẵn thay vì phải đầu tư cơ sở hạ tầng mới như đối với thủy điện hoặc sạc xe điện.

Theo các công ty, dự án thí điểm này có ba mục tiêu chính. Thứ nhất là chứng minh rằng xăng tái tạo có thể được cung cấp thông qua các trạm xăng công cộng hiện có. Thứ hai là xác thực hệ thống chứng nhận kỹ thuật số của Bosch dành cho nhiên liệu tái tạo. Cuối cùng, các đối tác muốn chứng minh rằng các phương tiện chạy bằng xăng hiện nay có thể hoạt động ngay lập tức bằng nhiên liệu tái tạo mà không cần sửa đổi cơ khí hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

Khác với các loại truyền thống được tinh chế từ dầu mỏ, loại nhiên liệu này được sản xuất từ ​​dầu ăn đã qua sử dụng, phụ sản nông nghiệp và các nguồn hữu cơ tái tạo khác. Dù vẫn phát thải CO₂ khi sử dụng, tổng lượng khí thải carbon được đánh giá thấp hơn nhờ nguồn carbon có nguồn gốc từ khối sinh học thay vì nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, nó có thể sử dụng ngay trên các cơ sở dữ liệu hiện có mà không cần phải cải tiến.

bmw va toyota thu nghiem nhien lieu xang tai tao 100 tren xe thuong mai hinh anh 2

Nếu kết quả thử nghiệm được chứng minh là có hiệu quả về khả năng vận hành như giảm khí thải của nhà kính, loại nhiên liệu này có thể trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm lượng CO2 từ đội xe hiện hữu mà không buộc người dùng phải thay xe mới.

Chương trình thử nghiệm hiện chỉ diễn ra tại Tây Ban Nha, sau khi hoàn tất, BMW, Toyota, Repsol và Bosch sẽ phân tích dữ liệu thu được để đánh giá khả năng mở rộng mô hình của các trường khác, đồng thời đóng góp bổ sung cơ sở khoa học cho các chính sách phát triển nhiên liệu tái tạo tại châu Âu.

Bosch ứng dụng công nghệ số để theo dõi toàn bộ vòng đời nhiên liệu

Trong dự án, Bosch cung cấp nền tảng Digital Fuel Twin , cho phép theo dõi toàn bộ quá trình từ sản xuất, vận hành, phân phối đến khi nhiên liệu được bơm vào từng chiếc xe.

Công nghệ này tạo ra "hộ chiếu kỹ thuật số" cho từng chai nhiên liệu, giúp xác minh nguồn gốc tái tạo cũng như lượng phát thải carbon trong suốt vòng đời của nhiên liệu. Việc thu thập dữ liệu được hỗ trợ sẽ là cơ sở để các nhà sản xuất và cơ sở quản lý đánh giá hiệu quả thực tế của việc tạo nhiên liệu tái sinh, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chính sách giảm phát thải trong tương lai.

Theo BMW, chiến lược của hãng là theo đuổi nhiều giải pháp công nghệ song thay vì chỉ tập trung vào xe điện. Toyota cũng nhiều lần khẳng định mục tiêu trung hòa carbon sẽ cần sự kết hợp giữa xe điện, xe hybrid, pin nhiên liệu hydro và các loại nhiên liệu tái tạo dành cho động cơ đốt trong.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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