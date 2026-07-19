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Đắt hơn bản thường gần 5 triệu, Honda ADV160 phiên bản Spider-Man có gì đặc biệt?

Chủ Nhật, 06:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Boon Siew Honda vừa giới thiệu phiên bản giới hạn Honda ADV160 Spider-Man Edition tại Malaysia. Mẫu xe gây chú ý với bộ tem lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Spider-Man, số lượng chỉ 300 chiếc cùng nhiều quà tặng độc quyền dành cho người mua.

Honda ADV160 Spider-Man Edition chỉ sản xuất 300 chiếc

Nhằm mang đến lựa chọn mới cho những người yêu thích dòng xe tay ga adventure, Boon Siew Honda đã chính thức ra mắt Honda ADV160 Spider-Man Edition tại Malaysia. Phiên bản đặc biệt này được lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man của Marvel với bộ tem phối hai tông đỏ - xanh nổi bật, logo Spider-Man cùng các họa tiết mạng nhện xuất hiện trên nhiều vị trí của thân xe. 

Dat hon ban thuong gan 5 trieu, honda adv160 phien ban spider-man co gi dac biet hinh anh 1

Honda ADV160 Spider-Man Edition có giá bán đề xuất 14.149 RM (khoảng 91 triệu đồng), cao hơn 900 RM (khoảng hơn 5 triệu đồng) so với phiên bản tiêu chuẩn. Hãng chỉ sản xuất 300 chiếc và khẳng định sẽ không tái phát hành phiên bản này trong tương lai, khiến mẫu xe trở thành một sản phẩm có giá trị sưu tầm. 

Khách hàng mua xe sẽ nhận kèm một bộ quà tặng độc quyền gồm hộp quà cao cấp, bình giữ nhiệt LED, nắp bình xăng phiên bản giới hạn, logo Spider-Man riêng và giấy chứng nhận đánh số thứ tự từng xe. Honda cũng áp dụng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, đồng thời bắt đầu giao xe từ ngày 3/8/2026 thông qua hệ thống đại lý Boon Siew Honda Impian X và một số đại lý được chỉ định. 

Dat hon ban thuong gan 5 trieu, honda adv160 phien ban spider-man co gi dac biet hinh anh 2

Động cơ 157 cc quen thuộc, bổ sung nhiều công nghệ hiện đại

Ngoài diện mạo mới, Honda ADV160 Spider-Man Edition giữ nguyên toàn bộ thông số kỹ thuật của ADV160 2026. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn eSP+ dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động. 

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực trước và sau, kết hợp ABS cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC (Honda Selectable Torque Control), giúp tăng độ an toàn khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường. 

Màn hình TFT 5 inch, Honda RoadSync và nhiều tiện ích

Honda ADV160 Spider-Man Edition sở hữu màn hình TFT-LCD 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync, cho phép hiển thị điều hướng, cuộc gọi và tin nhắn. Ngoài ra, xe còn có kính chắn gió điều chỉnh được, cốp chứa đồ 30 lít, hệ thống Idling Stop tiết kiệm nhiên liệu và khóa thông minh Smart Key. 

Việc kết hợp thiết kế lấy cảm hứng từ Spider-Man với nền tảng ADV160 vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành giúp phiên bản giới hạn này trở thành mẫu xe hấp dẫn đối với cả người yêu thích Marvel lẫn những khách hàng muốn sở hữu một chiếc tay ga adventure mang dấu ấn riêng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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