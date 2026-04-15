中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện đến hết năm 2030

Thứ Tư, 15:30, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa có đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện đến hết năm 2030, có nghĩa kéo dài hơn 3 năm nữa so với quy định hiện tại.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Trong đó, dự thảo bao gồm đề xuất tiếp tục miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết 31/12/2030. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, như sau:

Ô tô điện chạy pin: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030 nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Trước đó, theo Nghị định 10/2022, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0% đến 2025. Sau đó, mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Sau đó, đến 28/2/2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2/2027.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua thì ô tô điện chạy pin sẽ được miễn lệ phí trước bạ đến hết 31/12/2030, kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ô tô quốc tế, tỉ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong khi nhu cầu sử dụng còn cao.

Nghị định này bãi bỏ:

Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Bãi bỏ cụm từ “(được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 của Chính phủ)” tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ).

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng mức thu 0% thay vì 10-12% như xe chạy xăng, dầu sẽ góp phần giảm chi phí đăng ký, tăng khả năng tiếp cận của người dân và thúc đẩy tiêu dùng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, phát triển xe điện phù hợp với xu hướng thế giới. Nhiều quốc gia hiện cũng áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất xe điện, đồng thời phát triển hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng.

Tuệ Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế
VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026: Xe Toyota chiếm ưu thế
VOV.VN - Trong Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026 thì có tới 5 mẫu xe thuộc thương hiệu Toyota và dẫn đầu là mẫu Innova Cross HEV với 826 xe. Các vị trí còn lại thuộc về các thương hiệu Suzuki và Honda.

Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất 3 tháng đầu năm 2026
VOV.VN - Tổng kết quý I/2026, Honda Civic Type R và Ford Mustang Mach-E là hai mẫu xe chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top các mẫu xe có doanh số thấp nhất với chỉ duy nhất 1 xe bán ra.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn