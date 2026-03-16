Doanh số xe máy và ô tô của Honda Việt Nam giảm mạnh trong tháng 2/2026

Thứ Hai, 06:00, 16/03/2026
VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2026 với cả hai mảng kinh doanh ô tô và xe máy của hãng đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 11/3/2026, Honda Việt Nam (HVN) đã thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 2/2026, với số liệu được tổng hợp từ các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), các Nhà phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng, cũng như dựa trên các ước tính nội bộ của HVN.

Đối với mảng kinh doanh xe máy, lượng xe bán ra trong tháng 2/2026 đạt 156.779 xe. So với cùng kỳ tháng 2 năm 2025, doanh số này đã ghi nhận mức giảm khá sâu, lên tới 19,6%. Bên cạnh việc tập trung phục vụ thị trường nội địa, HVN vẫn tiếp tục duy trì sản lượng xuất khẩu với 19.968 xe máy nguyên chiếc được đưa ra các thị trường quốc tế.

Tính chung doanh số cộng dồn của năm tài chính hiện tại (được tính từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026), tổng lượng xe máy bán ra của Honda Việt Nam đạt hơn 2,02 triệu xe, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ của năm tài chính trước đó.

Ở mảng kinh doanh ô tô, tình hình bán hàng trong tháng 2/2026 cũng ghi nhận mức thấp. Cụ thể, doanh số bán lẻ ô tô của HVN chỉ đạt vỏn vẹn 1.052 xe, đánh dấu sự sụt giảm rất mạnh tới 41,8% so với cùng kỳ tháng 2 năm 2025. 

Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi là khi xét lũy kế năm tài chính 2026 (kết thúc vào 31/3/2026), mảng ô tô của HVN vẫn mang về doanh số cộng dồn là 26.399 xe, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dương ở mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh sụt giảm của Honda Việt Nam trong tháng 2/2026 tương đồng với xu hướng chung của toàn thị trường ô tô và xe máy. Đây là thời điểm diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thấp, đồng thời số lượng lớn xe đã được tiêu thụ trong tháng cao điểm sát Tết trước đó.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng

VOV.VN - Honda X-ADV 2026 vừa có bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với loạt màu sơn mới và giá bán bắt đầu từ 70.999 RM (khoảng 470 triệu đồng). Bên cạnh diện mạo tươi mới, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và trang bị như phiên bản trước, hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt trong đa địa hình.

Giảm giá sâu kỉ lục tại đại lý, Honda ICON e: có đáng để mua?

VOV.VN - Đầu năm 2026, thị trường xe máy điện Việt Nam chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh của Honda Việt Nam dành cho mẫu ICON e:. Đây được xem là chương trình ưu đãi lớn nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt, có nơi còn tặng kèm pin đối với khách hàng mua xe.

Honda ZR-V 2026 nâng cấp tại Nhật Bản với động cơ Hybrid và ngoại hình mới

VOV.VN - Honda ZR-V phiên bản nâng cấp 2026 ra mắt tại thị trường Nhật Bản với sự thay đổi lớn khi loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng truyền thống, chuyển sang sử dụng động cơ Hybrid e:HEV cho hiệu suất vận hành cao hơn và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn.

