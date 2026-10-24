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Ford Ranger 2027 có thể được trang bị động cơ V6 tăng áp kép của bản Raptor

Thứ Bảy, 06:00, 24/10/2026
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VOV.VN - Ford Ranger 2027 được cho là sẽ bổ sung động cơ xăng V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép cho các phiên bản XLT và Lariat, thay thế tùy chọn V6 2.7L hiện tại. Mẫu xe bán tải cỡ trung này cũng dự kiến nhận nhiều nâng cấp về thiết kế, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Ford Ranger 2027 có thể sở hữu động cơ V6 3.0L mạnh mẽ hơn

Ford được cho là đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi sử dụng động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép trên dòng xe bán tải Ford Ranger 2027. Các phiên bản XLT và Lariat có thể được trang bị động cơ này, thay thế tùy chọn V6 2.7L hiện hành.

Hiện tại, Ranger Raptor là phiên bản duy nhất trong dòng bán tải cỡ trung của Ford được trang bị động cơ V6 3.0L EcoBoost tăng áp kép. Khối động cơ này sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ cho mẫu bán tải thiên về hiệu suất và off-road.

Trong khi đó, động cơ tương tự trên Ford Bronco Raptor đạt công suất 418 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm. Sự khác biệt về thông số cho thấy Ford có thể điều chỉnh công suất và mô-men xoắn tùy theo đặc tính vận hành của từng mẫu xe.

ford ranger 2027 co the duoc trang bi dong co v6 tang ap kep cua ban raptor hinh anh 1
Các phiên bản XLT và Lariat của Ford Ranger 2027 có thể được trang bị động cơ này, thay thế tùy chọn V6 2.7L hiện hành.

Tuy nhiên, thông số chính thức của động cơ V6 3.0L trên Ranger XLT và Lariat 2027 vẫn chưa được công bố. Một khả năng được đặt ra là Ford sẽ tinh chỉnh động cơ này xuống mức 380 mã lực và 597 Nm, tương tự cấu hình dự kiến trên một số phiên bản Ford Bronco 2027.

Dù vậy, nếu Ranger XLT và Lariat sở hữu mô-men xoắn cao hơn bản Raptor, hãng có thể tiếp tục điều chỉnh động cơ để duy trì sự khác biệt giữa các phiên bản.

Một ví dụ tham khảo là Ford F-150. Mẫu bán tải cỡ lớn này cũng sử dụng động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép với công suất được giới hạn ở mức 325 mã lực và mô-men xoắn 542 Nm, tương đương thông số của động cơ V6 2.7L trước đây.

Ford Ranger 2027 được nâng cấp thiết kế và công nghệ an toàn

Bên cạnh thay đổi về hệ truyền động, Ford Ranger 2027 dự kiến nhận thêm nhiều điều chỉnh về ngoại hình và trang bị. Theo tài liệu đặt hàng được chia sẻ trực tuyến, dòng bán tải này sẽ có thêm các tùy chọn mâm xe kích thước 17, 18 và 20 inch trên một số phiên bản như XL, XLT và Lariat.

Lưới tản nhiệt phía trước cũng được tinh chỉnh nhằm tạo diện mạo mới cho mẫu bán tải. Bảng màu ngoại thất được bổ sung màu Neptune Blue, trong khi hai màu Carbonized Gray và Velocity Blue dự kiến bị loại bỏ khỏi danh mục lựa chọn.

Ngoài ra, Ford có thể cung cấp thêm bậc lên xuống tích hợp thanh bảo vệ bên hông cho một số cấu hình. Huy hiệu Ford hình oval màu đen cũng được thay thế bằng logo màu xanh truyền thống. Những thay đổi này không chỉ làm mới diện mạo mà còn giúp khách hàng có thêm lựa chọn cá nhân hóa chiếc bán tải theo nhu cầu sử dụng.

Trang bị tiêu chuẩn được cải thiện trên các phiên bản

Ford Ranger 2027 cũng dự kiến được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái Co-Pilot360, nội thất và các gói trang bị tùy chọn.

Ở phiên bản XL, hệ thống hỗ trợ khi băng qua giao lộ và công nghệ hỗ trợ giữ làn đường dự kiến được trang bị tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản XLT sẽ có hệ thống Co-Pilot360 trong danh sách trang bị tiêu chuẩn, qua đó tăng cường khả năng hỗ trợ người lái. Phiên bản XL cũng được cho là sẽ sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 12 inch cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ngay từ cấu hình tiêu chuẩn.

ford ranger 2027 co the duoc trang bi dong co v6 tang ap kep cua ban raptor hinh anh 2

Bên cạnh đó, Ford dự kiến bổ sung các gói trang trí Bronze Appearance Package, Bronze Appearance Graphics Delete, Black Appearance Graphics Delete và Luxury Package. Những tùy chọn này giúp người dùng có thêm khả năng cá nhân hóa diện mạo và trang bị của xe.

Hiện Ford chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như giá bán chính thức của Ranger 2027. Các thông tin về động cơ V6 3.0L trên phiên bản XLT và Lariat vẫn cần được xác nhận từ nhà sản xuất.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, việc mở rộng động cơ V6 tăng áp kép xuống các phiên bản phổ thông hơn sẽ giúp Ford Ranger có thêm lợi thế về hiệu suất, đồng thời tạo khoảng cách rõ ràng giữa các cấu hình phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày và phiên bản hiệu năng cao Raptor.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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