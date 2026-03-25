中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ford Việt Nam triệu hồi bổ sung xe Everest do lỗi phần mềm điều khiển động cơ

Thứ Tư, 09:59, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với hàng loạt xe Ford Everest do bản cập nhật phần mềm trước đó chưa được khắc phục lỗi thành công và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xe dừng đột ngột khi đang chạy.

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, hãng đang triển khai chương trình triệu hồi mang mã số 25SF1 để cập nhật phần mềm Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) cho dòng xe Everest. Chương trình lần này ảnh hưởng đến 33 chiếc Ford Everest được trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter) và được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance (Thái Lan) từ ngày 3/8/2022 đến ngày 12/11/2022.

ford viet nam trieu hoi bo sung xe everest do loi phan mem dieu khien dong co hinh anh 1

Nhà sản xuất cho biết, các xe này có thể gặp lỗi phần mềm PCM, khiến công suất sạc của máy phát điện bị hạn chế trong một số điều kiện nhất định. Hậu quả là điện áp ắc quy có thể tụt xuống dưới mức tiêu chuẩn, khiến người dùng không thể khởi động lại động cơ sau khi đã tắt máy. 

Trong một số trường hợp, nếu tình trạng sụt giảm điện áp ắc quy xảy ra khi xe đang di chuyển ở tốc độ chậm (dưới 6 km/h), hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ Đỗ xe (Park) và khiến chiếc xe dừng lại đột ngột mà đèn phanh phía sau không hề bật sáng, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn với xe phía sau.

Vấn đề này từng nằm trong khuôn khổ của đợt triệu hồi an toàn mã 23S40 được Ford công bố vào năm 2023 (ảnh hưởng tới hơn 1.250 xe), nhưng các kỹ sư của Ford đã phát hiện có 33 chiếc Everest tại Việt Nam dù đã tham gia đợt triệu hồi cũ nhưng chưa được cài đặt bản cập nhật phần mềm chính xác, dẫn đến lỗi vẫn còn tồn tại.

Để khắc phục triệt để, kỹ thuật viên tại đại lý Ford sẽ tiến hành cập nhật lại phần mềm PCM cho các xe Everest trong diện ảnh hưởng. Quá trình kiểm tra và sửa chữa hoàn toàn miễn phí, dự kiến mất chưa tới một ngày làm việc.

Hãng xe Mỹ khuyến cáo khách hàng đang sử dụng Ford Everest nằm trong diện ảnh hưởng cần nhanh chóng liên hệ với các đại lý gần nhất để đặt lịch hẹn sửa chữa. Dù chưa có chỉ định phải ngừng lái xe, việc khắc phục sớm sẽ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và các phương tiện xung quanh.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Tag: triệu hồi xe lỗi phần mềm Ford Everest Ford Việt Nam triệu hồi Everest triệu hồi Ford Everest Ford triệu hồi Everest Ford Everest
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
Doanh Nghiệp
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
Ô tô
Xe máy
Tư vấn