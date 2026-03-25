Ford Việt Nam triệu hồi bổ sung xe Everest do lỗi phần mềm điều khiển động cơ

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, hãng đang triển khai chương trình triệu hồi mang mã số 25SF1 để cập nhật phần mềm Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) cho dòng xe Everest. Chương trình lần này ảnh hưởng đến 33 chiếc Ford Everest được trang bị động cơ Panther và cần số điện tử (e-Shifter) và được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance (Thái Lan) từ ngày 3/8/2022 đến ngày 12/11/2022.

Nhà sản xuất cho biết, các xe này có thể gặp lỗi phần mềm PCM, khiến công suất sạc của máy phát điện bị hạn chế trong một số điều kiện nhất định. Hậu quả là điện áp ắc quy có thể tụt xuống dưới mức tiêu chuẩn, khiến người dùng không thể khởi động lại động cơ sau khi đã tắt máy.

Trong một số trường hợp, nếu tình trạng sụt giảm điện áp ắc quy xảy ra khi xe đang di chuyển ở tốc độ chậm (dưới 6 km/h), hộp số sẽ tự động chuyển sang chế độ Đỗ xe (Park) và khiến chiếc xe dừng lại đột ngột mà đèn phanh phía sau không hề bật sáng, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn với xe phía sau.

Vấn đề này từng nằm trong khuôn khổ của đợt triệu hồi an toàn mã 23S40 được Ford công bố vào năm 2023 (ảnh hưởng tới hơn 1.250 xe), nhưng các kỹ sư của Ford đã phát hiện có 33 chiếc Everest tại Việt Nam dù đã tham gia đợt triệu hồi cũ nhưng chưa được cài đặt bản cập nhật phần mềm chính xác, dẫn đến lỗi vẫn còn tồn tại.

Để khắc phục triệt để, kỹ thuật viên tại đại lý Ford sẽ tiến hành cập nhật lại phần mềm PCM cho các xe Everest trong diện ảnh hưởng. Quá trình kiểm tra và sửa chữa hoàn toàn miễn phí, dự kiến mất chưa tới một ngày làm việc.

Hãng xe Mỹ khuyến cáo khách hàng đang sử dụng Ford Everest nằm trong diện ảnh hưởng cần nhanh chóng liên hệ với các đại lý gần nhất để đặt lịch hẹn sửa chữa. Dù chưa có chỉ định phải ngừng lái xe, việc khắc phục sớm sẽ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và các phương tiện xung quanh.