Hành trình 3 thập kỷ của Honda tại Việt Nam và thách thức trong kỷ nguyên điện hóa

Sau ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, hành trình của Honda đã trở thành một phần đại diện cho văn hóa di chuyển của người tiêu dùng Việt Nam. Với bảng thành tích hàng chục triệu sản phẩm được tin dùng, Honda Việt Nam (HVN) đã duy trì một tầm nhìn chiến lược khác biệt nhưng cũng đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên điện hóa sẵn sàng bùng nổ trong năm 2026.

Xe máy xăng vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam

Thị trường Việt Nam hiện vẫn ghi nhận sức tăng trưởng rất lớn của các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong (xe máy xăng) nhờ sự tiện dụng và dễ dàng tiếp cận, đặc biệt khi người dân hiện vẫn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm xe máy vốn luôn phù hợp với thói quen sử dụng hiện tại.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số của 5 hãng xe máy lớn nhất đạt được trong quý I/2026 lên tới 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một thực tế rất bất ngờ trong bối cảnh xe máy xăng có thể bị hạn chế di chuyển trong thành phố lớn, cùng với đó là áp lực ngày càng tăng tới từ các hãng xe điện.

Trong đó, Honda vẫn đang dẫn đầu thị trường xe máy với thị phần áp đảo 4 thành viên còn lại thuộc VAMM trong nhiều năm qua. Theo công bố của Honda Việt Nam (HVN) nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, hãng đã bán ra hơn 40 triệu xe máy kể từ khi gia nhập thị trường vào năm 1996, điều này cho thấy sự tin tưởng của người tiêu dùng trong nước.

Doanh số xe động cơ đốt trong của Honda vẫn không ngừng tăng trưởng

Hàng năm, HVN vẫn đạt doanh số trên 2 triệu xe với thị phần xe máy đạt mức gần 86%. Cùng với đó, hãng đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm và tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%, không những cung cấp sản phẩm ra thị trường mà còn mang đến hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương.

Doanh số xe động cơ đốt trong của Honda vẫn không ngừng tăng trưởng, đi ngược lại với các dự đoán về sự suy tàn nhanh chóng của động cơ truyền thống. Trong điều kiện hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình phát triển, xe xăng vẫn là giải pháp tối ưu cho những hành trình dài và sự linh hoạt tối đa.

Người Việt vẫn rất tin dùng các sản phẩm xe máy Honda nhiều năm qua. (Ảnh minh họa)

Song song với đó, HVN đang cải tiến thêm về dải sản phẩm xe máy sử dụng động cơ đốt trong, đặc biệt sẽ tập trung vào những mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 (Euro 4) trong thời gian tới để giúp khách hàng trung thành với dòng xe này không cần lo lắng về vấn đề kiểm định khí thải sẽ được áp dụng trong tương lai tại Việt Nam.

Những bước chuyển thận trọng trong kỷ nguyên điện hóa

Thị trường xe máy Việt Nam đang có những bước chuyển đổi dần theo hướng điện hóa. Với vị thế của kẻ dẫn đầu , HVN không thể bỏ qua xu thế này, nhưng với doanh số đạt hàng triệu xe mỗi năm, hãng xe Nhật Bản dường như phải cẩn trọng trong từng bước triển khai so với các nhà sản xuất còn lại.

Cụ thể, hãng xe Nhật Bản đang dần giới thiệu các mẫu xe máy điện cho người tiêu dùng Việt Nam trong những năm gần đây với mục tiêu giúp người tiêu dùng làm quen dần với những sản phẩm điện hóa. Trong đó, hãng triển khai các mẫu xe cho thuê như Benly e: và PCX electric, bán ra bộ đôi ICON e: và CUV e:, cùng với mẫu UC3 vừa ra mắt đầu năm 2026 và dự kiến sẽ nâng tổng số xe điện tại Việt Nam lên 7 mẫu trong vài năm tới.

Honda Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm xe máy điện.

Bên cạnh sản phẩm, Honda Việt Nam cũng đã lên kế hoạch triển khai hệ thống phụ trợ kèm theo. Trong đó, để phục vụ các mẫu xe máy điện sẵn có và sản phẩm trong tương lai, hãng đang triển khai hệ thống trạm đổi pin tại tất cả các đại lý uỷ quyền có kinh doanh xe máy điện. Ngoài ra, các trạm sạc pin (sạc nhanh DC) dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới, phục vụ nhu cầu của khách hàng sở hữu xe máy điện trong tương lai.

HVN cũng công bố định hướng triển khai các dự án nâng chuỗi giá trị của vòng đời cụm pin MPP (Mobile Power Pack), chuyển đổi pin xe máy điện (dưới 80%) cho các dự án cung cấp điện cho các vùng chưa có hoặc có điện không ổn định thông qua thiết bị Honda Power pod e:, biến pin MPP thành dòng điện dự trữ, chuyển đổi sang dòng AC và cung cấp cho các thiết bị ngoại vi.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện được đánh giá cao tại Việt Nam nhờ việc linh hoạt trong sử dụng, người dùng có thể tháo pin và sạc tại nhà.

Với chiến lược phát triển song song giữa xe xăng tối ưu và xe điện đột phá, Honda Việt Nam một lần nữa khẳng định bản lĩnh của người dẫn đầu. Trong tương lai, biểu tượng Honda đã xây dựng được tại Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trên mọi nẻo đường di chuyển bền vững, không chỉ mang lại các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu mà còn duy trì trách nhiệm xã hội từ trước đến nay.