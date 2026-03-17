Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

Thứ Ba, 06:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Harley-Davidson tiếp tục nâng cấp dòng xe năm 2026 với một số thay đổi về thiết kế. Hai mẫu Low Rider S và Road Glide 3 được bổ sung các chi tiết mạ crom trên nhiều chi tiết, trong khi Road Glide có thêm tùy chọn yên đơn dành cho người thích phong cách lái xe một mình.

Low Rider S và Road Glide 3 2026 bổ sung chi tiết mạ crom

Ở phiên bản 2026, Harley-Davidson mang trở lại phong cách kim loại sáng bóng với các chi tiết mạ crom trên hai mẫu xe Low Rider S và Road Glide 3. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý sau nhiều năm hãng tập trung vào phong cách “blacked-out” với các chi tiết sơn đen.

Trên Low Rider S, các chi tiết mạ crom xuất hiện ở hệ thống ống xả, nắp động cơ và một số điểm nhấn trang trí khác, tạo diện mạo nổi bật hơn so với phiên bản trước. Mẫu cruiser hiệu suất cao này tiếp tục sử dụng động cơ Milwaukee-Eight 117 High Output V-Twin, kết hợp hệ thống nạp Heavy Breather cùng ống xả hiệu suất 2-into-1.

Trong khi đó, Road Glide 3 - mẫu trike ba bánh của Harley-Davidson cũng được bổ sung các chi tiết mạ crom trên động cơ và hệ thống xả. Xe vẫn sử dụng động cơ Milwaukee-Eight 117 với công nghệ VVT, đi kèm nhiều trang bị hiện đại như đèn LED toàn bộ, màn hình cảm ứng chạy hệ điều hành Skyline OS cùng các chế độ lái khác nhau.

Road Glide 2026 có thêm tùy chọn yên đơn

Bên cạnh các chi tiết mạ crom mới, Road Glide phiên bản 2026 còn được bổ sung tùy chọn Low Profile Solo Touring Seat, đây là yên đơn dành cho người lái một mình.

Tùy chọn này thay thế bộ yên hai chỗ touring tiêu chuẩn bằng thiết kế yên đơn thấp, mang phong cách thể thao và gọn gàng hơn. Kiểu yên này vẫn được thiết kế để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển đường dài, đồng thời tạo diện mạo cá tính hơn cho chiếc bagger touring của Harley-Davidson.

Phiên bản Road Glide với yên đơn được cung cấp cùng màu sơn Dark Billiard Gray, kết hợp với các chi tiết mạ crom, tạo nên phong cách vừa cổ điển vừa mạnh mẽ cho mẫu xe. Những thay đổi này cho thấy Harley-Davidson đang tăng thêm các tùy chọn cá nhân hóa cho dòng xe 2026, đồng thời đánh dấu sự trở lại của phong cách mạ crom trên nhiều mẫu cruiser của hãng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: harley-davidson low rider s 2026 road glide 3 xe mô tô harley cruiser 2026 giá xe Harley-Davidson xe mô tô Harley-Davidson nâng cấp nhiều mẫu xe
Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng
Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng

VOV.VN - Honda X-ADV 2026 vừa có bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với loạt màu sơn mới và giá bán bắt đầu từ 70.999 RM (khoảng 470 triệu đồng). Bên cạnh diện mạo tươi mới, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và trang bị như phiên bản trước, hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt trong đa địa hình.

Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng

Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng

VOV.VN - Honda X-ADV 2026 vừa có bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với loạt màu sơn mới và giá bán bắt đầu từ 70.999 RM (khoảng 470 triệu đồng). Bên cạnh diện mạo tươi mới, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và trang bị như phiên bản trước, hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt trong đa địa hình.

Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max
Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max

VOV.VN - Harley-Davidson RMCR Concept với thân xe làm từ sợi carbon và phong cách café racer đậm chất thể thao. Mẫu xe sử dụng động cơ Revolution Max 1.250cc, cho thấy tham vọng làm mới hình ảnh thương hiệu bằng một hướng đi hiện đại và trẻ trung hơn.

Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max

Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max

VOV.VN - Harley-Davidson RMCR Concept với thân xe làm từ sợi carbon và phong cách café racer đậm chất thể thao. Mẫu xe sử dụng động cơ Revolution Max 1.250cc, cho thấy tham vọng làm mới hình ảnh thương hiệu bằng một hướng đi hiện đại và trẻ trung hơn.

Điểm danh các mẫu xe máy dành cho phái đẹp tại Việt Nam
Điểm danh các mẫu xe máy dành cho phái đẹp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiếc xe máy của người phụ nữ hiện đại từ lâu đã vượt ra khỏi giới hạn của một phương tiện di chuyển thuần túy. Dù hướng tới sự nhỏ gọn linh hoạt, tính thời trang hay đang tìm kiếm những trải nghiệm êm ái, những mẫu xe máy dưới đây được đánh giá sẽ phù hợp với phái nữ tại Việt Nam.

Điểm danh các mẫu xe máy dành cho phái đẹp tại Việt Nam

Điểm danh các mẫu xe máy dành cho phái đẹp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiếc xe máy của người phụ nữ hiện đại từ lâu đã vượt ra khỏi giới hạn của một phương tiện di chuyển thuần túy. Dù hướng tới sự nhỏ gọn linh hoạt, tính thời trang hay đang tìm kiếm những trải nghiệm êm ái, những mẫu xe máy dưới đây được đánh giá sẽ phù hợp với phái nữ tại Việt Nam.

