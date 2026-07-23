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Hé lộ mẫu SUV hoàn toàn mới Range Rover GT

Thứ Năm, 06:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Thương hiệu Range Rover sắp chính thức trình làng mẫu SUV có tên GT với thiết kế thanh lịch và hiện đại, mang đến sự thoải mái trên những hành trình dài. 

Phiên bản xe thử nghiệm (Prototype) của Range Rover GT đang được tiến hành những bài kiểm tra cuối cùng trước khi được giới thiệu chính thức trên toàn cầu. Đây là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu được phát triển trên nền tảng EMA mới, sản xuất tại Halewood, Vương quốc Anh bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong (ICE) và Hybrid. 

he lo mau suv hoan toan moi range rover gt hinh anh 1

Theo công bố, Range Rover GT sẽ được trang bị hệ thống truyền động thuần điện (BEV) trong giai đoạn đầu sau khi ra mắt và khả năng được bổ sung tùy chọn Hybrid (HEV) về sau. 

Ông Martin Limpert, Giám đốc Điều hành Range Rover chia sẻ: "Range Rover GT sẽ tái định nghĩa phân khúc Grand-Touring khi sở hữu phong thái, tỷ lệ thiết kế kiêu hãnh cùng sự êm ái tuyệt đối trên những hành trình dài của một mẫu GT thực thụ, đồng thời mang đến những năng lực vượt trội mà không một dòng xe GT truyền thống nào có thể sánh bằng".

he lo mau suv hoan toan moi range rover gt hinh anh 2

Xe sở hữu khoang nội thất được định hình bởi triết lý thiết kế tối giản, đáng chú ý nhất là màn hình đơn hoàn toàn mới kết hợp cùng màn hình hiển thị dành riêng cho người lái thay thế cho cụm đồng hồ truyền thống, khe gió điều hòa ẩn mình kéo dài hết chiều rộng cabin. Nội thất được bọc vải dệt cao cấp, thuộc bộ sưu tập chất liệu xa xỉ.

Các mẫu xe thử nghiệm (Prototype) đang trong giai đoạn kiểm tra thực tế cuối cùng, xe được bọc lớp decal ngụy trang lấy cảm hứng từ thiên nhiên bao quanh Gaydon, sử dụng các đường nét bản đồ địa hình địa phương để tạo nên họa tiết mạ vàng uốn lượn gợi mở cảm hứng cho những chuyến đi xa. Những thông tin chi tiết tiếp theo về tuyệt tác Range Rover GT sẽ tiếp tục được công bố vào cuối năm nay.

Những hình ảnh về Range Rover GT:

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CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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