中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Honda Gold Wing 2026 bất ngờ giảm giá mạnh

Thứ Tư, 06:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda Malaysia vừa điều chỉnh giá bán mẫu touring cao cấp Honda Gold Wing 2026 với mức giảm đáng kể, giúp mẫu mô tô đường trường nổi tiếng này dễ tiếp cận hơn tại thị trường Đông Nam Á. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung một số cập nhật nhẹ về trang bị và màu sắc mới.

Honda Gold Wing 2026 bất ngờ giảm giá hơn 50 triệu đồng

Honda Gold Wing 2026 tại Malaysia hiện có giá từ 217.388 RM (khoảng 1,44 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 5.000 RM so với trước đây. Mức giảm này tương đương hơn 30 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Phiên bản được bán tại Malaysia vẫn là Gold Wing Tour DCT - dòng touring cao cấp nhất của Honda với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 1.833 cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh khoảng 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. 

honda gold wing 2026 bat ngo giam gia manh hinh anh 1

Hệ thống treo của Gold Wing được điều khiển điện tử, với cấu trúc càng kép phía trước và giảm xóc đơn phía sau, hoạt động phối hợp với các chế độ lái của Gold Wing. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng chúi đầu khi phanh và cung cấp khả năng bù tải với tải trọng lò xo phía sau có thể điều chỉnh điện tử riêng biệt với các chế độ lái nếu cần.

Ngoài ra, trang bị tiêu chuẩn trên Gold Wing còn bao gồm Hệ thống Túi khí Xe máy của Honda, gồm một mô-đun túi khí chứa túi khí và bộ phận bơm khí, cùng với các cảm biến va chạm.

Touring cao cấp với nhiều công nghệ hiện đại

Honda Gold Wing từ lâu được xem là “ông hoàng touring” nhờ khả năng vận hành êm ái và loạt công nghệ hỗ trợ hành trình dài. Phiên bản 2026 tiếp tục sở hữu màn hình TFT 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống định vị, kính chắn gió chỉnh điện cùng dàn âm thanh cao cấp.

honda gold wing 2026 bat ngo giam gia manh hinh anh 2

Mẫu xe còn có các tính năng hỗ trợ như kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, nhiều chế độ lái và hệ thống treo điện tử. Điểm nhấn đáng chú ý là hộp số DCT giúp việc vận hành đường dài trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Gold Wing có tổng dung tích khoang chứa đồ 121 lít, với hệ thống khóa và mở khóa điện tử cho thùng đựng đồ phía trên và hai bên bằng hệ thống chìa khóa thông minh của Gold Wing.

honda gold wing 2026 bat ngo giam gia manh hinh anh 3

Hệ thống phanh sử dụng Hệ thống phanh kết hợp kép (D-CBS) tự động cân bằng lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, được điều khiển bởi bộ điều chỉnh ABS và ECU phanh. Bánh trước được trang bị hai đĩa phanh với kẹp phanh sáu piston, trong khi bánh sau có một đĩa phanh với kẹp phanh ba piston.

Honda cũng giới thiệu phối màu mới Gunmetal Black Metalli cho đời 2026 nhằm tăng tính sang trọng và hiện đại cho mẫu touring đầu bảng này.

honda gold wing 2026 bat ngo giam gia manh hinh anh 4

Gold Wing vẫn là biểu tượng touring của Honda

Honda Gold Wing được xem là một trong những mẫu touring nổi tiếng nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các dòng cruiser đường trường cao cấp đến từ BMW hay Harley-Davidson.

Dù phân khúc touring cỡ lớn không quá phổ biến tại Đông Nam Á, việc Honda giảm giá bán cho Gold Wing 2026 cho thấy hãng đang muốn mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường mô tô phân khối lớn ngày càng sôi động.

honda gold wing 2026 bat ngo giam gia manh hinh anh 5
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Honda Gold Wing Honda touring bike mô tô phân khối lớn Gold Wing Tour DCT xe mô tô Honda motorcycle Malaysia touring motorcycle xe đường trường Honda 2026 giá Honda Gold Wing xe mô tô Honda Gold Wing 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điểm danh 12 động cơ xe máy mạnh nhất của Honda
Điểm danh 12 động cơ xe máy mạnh nhất của Honda

VOV.VN - Honda không chỉ nổi tiếng với độ bền mà còn sở hữu nhiều động cơ xe máy có công suất cực lớn, trải dài từ xe địa hình đến siêu mô tô. Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến giúp hãng đạt hiệu năng cao mà không cần tăng dung tích quá mức.

Điểm danh 12 động cơ xe máy mạnh nhất của Honda

Điểm danh 12 động cơ xe máy mạnh nhất của Honda

VOV.VN - Honda không chỉ nổi tiếng với độ bền mà còn sở hữu nhiều động cơ xe máy có công suất cực lớn, trải dài từ xe địa hình đến siêu mô tô. Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến giúp hãng đạt hiệu năng cao mà không cần tăng dung tích quá mức.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn