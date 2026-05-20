Honda Gold Wing 2026 bất ngờ giảm giá mạnh

Honda Gold Wing 2026 bất ngờ giảm giá hơn 50 triệu đồng

Honda Gold Wing 2026 tại Malaysia hiện có giá từ 217.388 RM (khoảng 1,44 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 5.000 RM so với trước đây. Mức giảm này tương đương hơn 30 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Phiên bản được bán tại Malaysia vẫn là Gold Wing Tour DCT - dòng touring cao cấp nhất của Honda với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 1.833 cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh khoảng 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm.

Hệ thống treo của Gold Wing được điều khiển điện tử, với cấu trúc càng kép phía trước và giảm xóc đơn phía sau, hoạt động phối hợp với các chế độ lái của Gold Wing. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng chúi đầu khi phanh và cung cấp khả năng bù tải với tải trọng lò xo phía sau có thể điều chỉnh điện tử riêng biệt với các chế độ lái nếu cần.

Ngoài ra, trang bị tiêu chuẩn trên Gold Wing còn bao gồm Hệ thống Túi khí Xe máy của Honda, gồm một mô-đun túi khí chứa túi khí và bộ phận bơm khí, cùng với các cảm biến va chạm.

Touring cao cấp với nhiều công nghệ hiện đại

Honda Gold Wing từ lâu được xem là “ông hoàng touring” nhờ khả năng vận hành êm ái và loạt công nghệ hỗ trợ hành trình dài. Phiên bản 2026 tiếp tục sở hữu màn hình TFT 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống định vị, kính chắn gió chỉnh điện cùng dàn âm thanh cao cấp.

Mẫu xe còn có các tính năng hỗ trợ như kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, nhiều chế độ lái và hệ thống treo điện tử. Điểm nhấn đáng chú ý là hộp số DCT giúp việc vận hành đường dài trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Gold Wing có tổng dung tích khoang chứa đồ 121 lít, với hệ thống khóa và mở khóa điện tử cho thùng đựng đồ phía trên và hai bên bằng hệ thống chìa khóa thông minh của Gold Wing.

Hệ thống phanh sử dụng Hệ thống phanh kết hợp kép (D-CBS) tự động cân bằng lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, được điều khiển bởi bộ điều chỉnh ABS và ECU phanh. Bánh trước được trang bị hai đĩa phanh với kẹp phanh sáu piston, trong khi bánh sau có một đĩa phanh với kẹp phanh ba piston.

Honda cũng giới thiệu phối màu mới Gunmetal Black Metalli cho đời 2026 nhằm tăng tính sang trọng và hiện đại cho mẫu touring đầu bảng này.

Gold Wing vẫn là biểu tượng touring của Honda

Honda Gold Wing được xem là một trong những mẫu touring nổi tiếng nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các dòng cruiser đường trường cao cấp đến từ BMW hay Harley-Davidson.

Dù phân khúc touring cỡ lớn không quá phổ biến tại Đông Nam Á, việc Honda giảm giá bán cho Gold Wing 2026 cho thấy hãng đang muốn mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường mô tô phân khối lớn ngày càng sôi động.