Mercedes-Benz bị phạt hơn 11 tỷ won do sai lệch thông tin về pin xe điện

Theo KFTC, Mercedes-Benz đã xây dựng và phân phối tài liệu hướng dẫn bán hàng nội bộ (hay còn gọi là sales playbook) cho các đại lý, trong đó không công bố và che giấu việc một số mẫu xe điện EQE và EQS sử dụng pin của hãng Farasis, thay vào đó thể hiện như toàn bộ xe đều sử dụng pin của CATL, nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới.

Trong tài liệu này, Mercedes-Benz còn hướng dẫn các đại lý nhấn mạnh ưu điểm của pin CATL khi tư vấn khách hàng, đồng thời không đề cập đến sự tồn tại của pin Farasis. Tuy nhiên, trên thực tế, 4/6 mẫu EQE và 1/7 mẫu EQS tại thời điểm đó được trang bị pin Farasis.

KFTC xác định rằng Mercedes-Benz Korea và trụ sở chính tại Đức đều nhận thức rõ việc sử dụng pin Farasis nhưng vẫn không công bố thông tin này. Các đại lý, do không được cung cấp đầy đủ thông tin, đã tư vấn cho khách hàng rằng xe sử dụng pin CATL. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng mua xe dựa trên thông tin không chính xác về thành phần kỹ thuật quan trọng của sản phẩm.

Theo dữ liệu vụ việc, trong thời gian vi phạm từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2024, khoảng 3.000 xe sử dụng pin Farasis đã được bán ra, với tổng giá trị giao dịch khoảng 281 tỷ won.

KFTC nhấn mạnh rằng pin là bộ phận cốt lõi, liên quan trực tiếp đến hiệu suất và an toàn của xe điện, do đó thông tin về nhà sản xuất pin là yếu tố quan trọng trong quyết định mua của người tiêu dùng. Việc che giấu và cung cấp thông tin sai lệch về yếu tố này đã làm sai lệch nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

Trên cơ sở đó, KFTC kết luận hành vi của Mercedes-Benz cấu thành hành vi lôi kéo khách hàng bằng phương thức gian dối theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Ngoài việc xử phạt hành chính ở mức tối đa (4% doanh thu liên quan), cơ quan này còn: Áp dụng lệnh chấm dứt hành vi vi phạm; Yêu cầu công bố công khai vi phạm; Chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét trách nhiệm hình sự đối với cả Mercedes-Benz Korea và công ty mẹ tại Đức.

Vụ việc cho thấy hành vi cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ về các yếu tố kỹ thuật quan trọng có thể làm sai lệch quyết định tiêu dùng, đặc biệt trong các ngành có hàm lượng công nghệ cao như ô tô điện.

Việc sử dụng hệ thống đại lý để truyền tải thông tin không chính xác cũng được xác định là một hình thức thực hiện hành vi vi phạm, qua đó khẳng định trách nhiệm trực tiếp của doanh nghiệp sản xuất và phân phối trong việc đảm bảo tính trung thực của thông tin cung cấp cho người tiêu dùng.

Đây là vụ việc đầu tiên tại Hàn Quốc xử lý hành vi gian dối liên quan đến thông tin về pin xe điện, qua đó thể hiện xu hướng tăng cường kiểm soát các hành vi cạnh tranh không lành mạnh gắn với yếu tố công nghệ và an toàn sản phẩm.

KFTC cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các hành vi cung cấp thông tin gây hiểu lầm, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường chế tài đối với các vi phạm tương tự trong thời gian tới.