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Mô tô Triumph Speed Twin 1200 TFC 2027 giới hạn 750 chiếc, động cơ 1.200 cc

Thứ Tư, 06:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Triumph Speed Twin 1200 TFC 2027, phiên bản hiệu suất cao thuộc dòng Triumph Factory Custom (TFC). Mẫu mô tô cổ điển hiện đại được sản xuất giới hạn chỉ 750 chiếc trên toàn cầu, sở hữu nhiều chi tiết sợi carbon, hệ thống treo Öhlins cao cấp và động cơ 1.200 cc nâng cấp cho công suất 105 mã lực.

Triumph Speed Twin 1200 TFC 2027 sở hữu nhiều trang bị độc quyền

Triumph Speed Twin 1200 TFC là thành viên mới nhất của dòng Triumph Factory Custom (TFC) - chương trình sản xuất những mẫu xe số lượng giới hạn với nhiều chi tiết chế tác thủ công và trang bị cao cấp. Xe chỉ được sản xuất 750 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc đều có số thứ tự riêng khắc trên chảng ba, đi kèm giấy chứng nhận chính hãng.

Về thiết kế, Speed Twin 1200 TFC nổi bật với bình xăng phối hai tông màu trắng ngọc kết hợp đen Sapphire Black, các đường kẻ vàng vẽ tay cùng logo Triumph mạ vàng. Các điểm nhấn khác bao gồm ống xả Akrapovic, thân xe bằng sợi carbon, huy hiệu TFC độc đáo, gương chiếu hậu gắn ở đầu tay lái được gia công tinh xảo, yên xe bọc da và da lộn, xích vàng và ốp phuộc trước mạ anod. 

Xe 1200 TFC được trang bị hệ thống giảm xóc Ohlins ở cả trước và sau, trong khi phanh Brembo Stylema bảo vệ bánh trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị tiêu chuẩn vành xe hợp kim nhôm đúc bảy chấu trọng lượng nhẹ và lốp Metzeler Racetec RR K3 giúp mang lại khả năng điều khiển sắc bén hơn và phản hồi tốt hơn cho người lái. Triumph cũng trang bị ghi-đông dạng clip-on thấp hơn, yên bọc da cao cấp với đường chỉ khâu tương phản, mang lại tư thế lái thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

mo to triumph speed twin 1200 tfc 2027 gioi han 750 chiec, dong co 1.200 cc hinh anh 1
mo to triumph speed twin 1200 tfc 2027 gioi han 750 chiec, dong co 1.200 cc hinh anh 2

Động cơ 1.200 cc mạnh 105 mã lực, trang bị hàng đầu phân khúc

Speed Twin 1200 TFC sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song dung tích 1.200 cc sản sinh công suất 105 PS tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 112 Nm tại 4.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp cùng ly hợp chống trượt hỗ trợ sang số nhẹ hơn.

mo to triumph speed twin 1200 tfc 2027 gioi han 750 chiec, dong co 1.200 cc hinh anh 3

Hệ thống treo là điểm nhấn khi xe được trang bị phuộc trước Öhlins NIX 30 hành trình ngược và giảm xóc sau Öhlins RSU có thể điều chỉnh hoàn toàn.

Hệ thống phanh sử dụng cùm phanh Brembo Stylema đi kèm đĩa phanh đôi phía trước, kết hợp ABS khi vào cua và kiểm soát lực kéo tối ưu theo góc nghiêng (cornering traction control). Xe còn có ba chế độ lái gồm Road, Rain và Sport, giúp phù hợp với nhiều điều kiện vận hành.

Dự kiến giao xe từ đầu năm 2027

Triumph Speed Twin 1200 TFC được công bố tại Anh với mức giá 101.866 RM (khoảng 655 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với bản Speed Twin 1200 tiêu chuẩn nhờ hàng loạt nâng cấp về vật liệu và trang bị.

Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng từ đầu năm 2027. Với số lượng giới hạn chỉ 750 chiếc trên toàn cầu, Speed Twin 1200 TFC hứa hẹn trở thành mẫu xe sưu tầm dành cho những người yêu thích dòng mô tô cổ điển hiệu suất cao.

mo to triumph speed twin 1200 tfc 2027 gioi han 750 chiec, dong co 1.200 cc hinh anh 4
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Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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