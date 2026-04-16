Nhiều tài xế thừa nhận thường xuyên lái xe mất tập trung nhưng lại nghĩ an toàn

Thứ Năm, 07:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một khảo sát mới được đăng tải trên Mercury Insurance cho thấy thực trạng đáng lo ngại: Đa số tài xế thừa nhận thường xuyên lái xe mất tập trung, nhưng lại tin rằng bản thân vẫn an toàn hơn người khác, phản ánh khoảng cách lớn giữa nhận thức và thực tế.

Người lái xe mất tập trung thường xuyên nhưng họ vẫn tự tin 

Theo khảo sát 2026, trung bình mỗi tài xế thừa nhận thực hiện khoảng 10 hành vi gây mất tập trung khi lái xe trong vòng một năm. Dữ liệu được thu thập từ khoảng 2.500 người tham gia, cho thấy mức độ phổ biến đáng báo động của tình trạng này. 

nhieu tai xe thua nhan thuong xuyen lai xe mat tap trung nhung lai nghi an toan hinh anh 1

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở con số mà còn ở nhận thức. Chỉ 8% người tham gia cho biết, họ tránh hoàn toàn các hành vi gây xao nhãng. Ngay cả trong nhóm thừa nhận có hơn 20 hành vi mất tập trung, tới 69% vẫn tin rằng họ lái xe tốt hơn mức trung bình. 

Khoảng cách giữa hành vi thực tế và sự tự đánh giá này cho thấy một vấn đề tâm lý phổ biến: phần lớn tài xế tin rằng rủi ro nằm ở “người khác”, không phải bản thân mình.

Những hành vi gây mất tập trung phổ biến nhất

Khảo sát chỉ ra rằng các hành vi tưởng chừng vô hại lại diễn ra rất thường xuyên. Uống nước khi lái xe là hành vi phổ biến nhất với 79% người thừa nhận, trong khi 69% cho biết họ điều chỉnh định vị trên điện thoại hoặc với tay lấy đồ trong xe. 

Ngoài ra, 66% tài xế nói rằng họ nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay, và 61% thừa nhận ăn uống khi đang điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại vẫn là vấn đề lớn khi gần 59% người tham gia cho biết họ đọc tin nhắn hoặc thông báo khi đang lái xe. 

nhieu tai xe thua nhan thuong xuyen lai xe mat tap trung nhung lai nghi an toan hinh anh 2

Không chỉ các hành động vật lý, sự mất tập trung về tinh thần cũng phổ biến. Có tới 55% tài xế thừa nhận để tâm trí “lang thang” khỏi việc lái xe, trong khi 54% bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài như cảnh vật hoặc sự kiện bên đường. 

Mất tập trung khi lái xe: vấn đề toàn cầu và nguy hiểm tiềm ẩn

Theo định nghĩa của National Highway Traffic Safety Administration, mất tập trung khi lái xe bao gồm bất kỳ hoạt động nào khiến người điều khiển rời mắt, tay hoặc tâm trí khỏi việc lái xe. Điều này làm tăng nguy cơ tai nạn đáng kể, đặc biệt với các hành vi như nhắn tin, vốn kết hợp cả ba yếu tố nguy hiểm. 

Thực tế, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người dùng điện thoại khi lái xe có nguy cơ tai nạn cao hơn nhiều lần. Một khoảnh khắc mất tập trung ngắn ngủi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. 

nhieu tai xe thua nhan thuong xuyen lai xe mat tap trung nhung lai nghi an toan hinh anh 3

Khảo sát năm 2026 cho thấy một thực tế đáng lo: hầu hết tài xế đều có hành vi mất tập trung nhưng lại không nhận thức đúng mức độ nguy hiểm. Sự tự tin thái quá này chính là yếu tố khiến tình trạng mất tập trung khi lái xe trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn. Để cải thiện an toàn giao thông, thay đổi nhận thức cá nhân có thể quan trọng không kém các quy định hay công nghệ hỗ trợ.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: mất tập trung khi lái xe an toàn giao thông khảo sát tài xế Mercury Insurance dùng điện thoại khi lái xe tai nạn giao thông hành vi lái xe lái xe mất tập trung
VOV.VN - Tổng kết quý I/2026, Honda Civic Type R và Ford Mustang Mach-E là hai mẫu xe chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top các mẫu xe có doanh số thấp nhất với chỉ duy nhất 1 xe bán ra.

VOV.VN - Trong Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026 thì có tới 5 mẫu xe thuộc thương hiệu Toyota và dẫn đầu là mẫu Innova Cross HEV với 826 xe. Các vị trí còn lại thuộc về các thương hiệu Suzuki và Honda.

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

