Nissan Rogue 2027 ra mắt tại Mỹ với công nghệ e-Power mang trải nghiệm xe điện không cần sạc

Thứ Năm, 06:00, 16/04/2026
VOV.VN - Nissan chính thức giới thiệu thế hệ mới của Nissan Rogue với hệ truyền động e-Power lần đầu xuất hiện tại Mỹ, hứa hẹn mang lại cảm giác lái như xe điện nhưng không cần cắm sạc, qua đó tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV Hybrid.

Nissan Rogue 2027 lột xác thiết kế và hướng tới cạnh tranh RAV4, CR-V

Thế hệ hoàn toàn mới của Nissan Rogue gây ấn tượng với diện mạo táo bạo và hiện đại hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn sơn đen kết hợp dải đèn LED ban ngày sắc nét, trong khi các hốc gió góc cạnh và chi tiết cản trước giúp tổng thể trở nên hầm hố hơn. 

Thiết kế này được định hướng rõ ràng để giúp Rogue cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ “sừng sỏ” như Toyota RAV4, Honda CR-V hay Hyundai Tucson trong phân khúc SUV cỡ C. 

Dù chưa công bố đầy đủ thông số kích thước và nội thất, nhiều nguồn cho biết mẫu xe mới có thể lớn hơn nhẹ và vẫn duy trì cấu hình 5 chỗ quen thuộc, đồng thời nâng cấp công nghệ hiển thị và tiện nghi bên trong. 

Công nghệ e-Power lần đầu tại Mỹ mang trải nghiệm lái như xe điện

Điểm đáng chú ý nhất trên Nissan Rogue thế hệ mới là hệ truyền động e-Power – lần đầu tiên được Nissan đưa vào thị trường Mỹ. 

Khác với Hybrid truyền thống, hệ thống này hoạt động theo kiểu “Series Hybrid”, trong đó động cơ xăng không trực tiếp truyền động tới bánh xe mà chỉ đóng vai trò máy phát điện để sạc pin. Toàn bộ lực kéo đến từ mô-tơ điện, mang lại cảm giác vận hành mượt mà tương tự xe thuần điện. 

Cấu hình dự kiến bao gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp 3 xi-lanh kết hợp hệ thống điện tích hợp nhiều thành phần như inverter, máy phát và mô-tơ. 

Nhờ cách vận hành này, xe có thể cung cấp trải nghiệm lái êm ái, phản hồi nhanh và giảm cảm giác “trễ” thường thấy trên xe Hybrid truyền thống, đồng thời loại bỏ nỗi lo về phạm vi hoạt động do vẫn sử dụng nhiên liệu xăng để nạp điện. 

Chiến lược điện hóa mới

Việc ra mắt Rogue e-Power đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của Nissan tại Bắc Mỹ. Hãng đã bán hơn 1,5 triệu xe sử dụng công nghệ này trên toàn cầu, nhưng đây là lần đầu tiên hệ thống được triển khai tại Mỹ. 

Mẫu SUV Hybrid này dự kiến sẽ được bán ra tại Mỹ và Canada vào cuối năm 2026, trở thành lựa chọn chủ lực trong dòng Rogue trước khi các phiên bản khác được bổ sung sau đó. Với hướng đi mới, Rogue e-Power được kỳ vọng sẽ trở thành “quân bài chiến lược” giúp Nissan lấy lại vị thế trong phân khúc SUV Hybrid đang tăng trưởng mạnh.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Top xe bán chạy nhất quý I/2026: Xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2026, thì chia đều cho 5 mẫu xe điện và 5 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, nếu tính về con số thì xe điện đang chiếm ưu thế và khá lấn át các dòng xe xăng. Đáng chú ý là 5 mẫu xe điện trong danh sách đều của VinFast.

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026: Xe Toyota chiếm ưu thế

VOV.VN - Trong Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 3/2026 thì có tới 5 mẫu xe thuộc thương hiệu Toyota và dẫn đầu là mẫu Innova Cross HEV với 826 xe. Các vị trí còn lại thuộc về các thương hiệu Suzuki và Honda.

Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất 3 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Tổng kết quý I/2026, Honda Civic Type R và Ford Mustang Mach-E là hai mẫu xe chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top các mẫu xe có doanh số thấp nhất với chỉ duy nhất 1 xe bán ra.

