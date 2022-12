10 mẫu xe đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập của nam tài tử Brad Pitt

VOV.VN - Brad Pitt là diễn viên hàng đầu Hollywood với một loạt các tác phẩm ăn khách như "Se7en", "Fight Club" và "Once Upon A Time... In Hollywood",... Không có gì đáng ngạc nhiên khi siêu sao người Mỹ sở hữu bộ sưu tập xe ô tô, xe máy và thậm chí cả máy bay.