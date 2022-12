Những chiếc xe điện VinFast VF8 đầu tiên cập cảng California

Sáng ngày 19/12/2022 ( tức ngày 20/12 theo giờ Việt Nam), những chiếc xe điện đầu tiên của thương hiệu Việt - VinFast VF 8 đã chính thức cập cảng Benicia (California, Mỹ) vào bãi thông quan trong một lễ đón do VinFast Hoa Kỳ tổ chức.

Trước đó, chiều 17/12/2022 (giờ PST, tức sáng sớm ngày 18/12/2022 giờ Việt Nam), con tàu gắn logo VinFast chở 999 xe VF 8 đã di chuyển đến khu vực Vịnh San Francisco (Mỹ), đi qua cây cầu Cổng Vàng biểu tượng và chuẩn bị cập bến California, sau hơn 20 ngày xuất phát từ cảng Hải Phòng, Việt Nam. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự kiến những chiếc xe VinFast VF 8 đầu tiên sẽ sẵn sàng bàn giao cho các khách hàng Mỹ ngay trong tháng 12.

Những chiếc VinFast VF 8 đầu tiên lăn bánh khỏi tàu để cập cảng Benicia (California, Mỹ).

Cũng theo báo cáo kinh doanh của VinFast, trong tháng 11/2022, VinFast công bố đã bàn giao cho khách hàng 594 xe VF e34 và VF 8 tại thị trường Việt Nam, sau khi đã tháo gỡ khó khăn về nguồn cung linh kiện từ cuối tháng 11.

Cụ thể, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 182 xe VF e34 và 412 xe VF 8 trong tháng 11/2022. Dự kiến từ tháng 12/2022, VinFast sẽ bàn giao số lượng lớn hàng nghìn xe VF e34 và VF 8 cho các khách hàng đặt trước khi chuỗi cung ứng đã ổn định và việc sản xuất không còn bị gián đoạn.

Trong tháng 11/2022, 412 xe VinFast VF 8 đã được bàn giao tới khách hàng Việt.

Bên cạnh 2 mẫu xe VF e34 và VF 8, VinFast cũng đang lên kế hoạch bàn giao những chiếc VF 9 đầu tiên cho khách hàng vào đầu quý I/2023.

Ngày 10/12/2022 vừa qua, VinFast đã chính thức nhận đặt hàng mẫu xe VF 5 Plus. Và chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng VF 5 Plus, trong đó có 2.628 đơn đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ lấy xe (mức cọc 20 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, không được phép hoàn/huỷ) và 665 đơn đặt cọc tiêu chuẩn (mức cọc 10 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, hoàn/huỷ nếu không lấy xe). Dự kiến những chiếc xe VF 5 Plus đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 4/2023./.