Peugeot 408 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Ngày 21/10, Thaco đã chính thức trình làng mẫu Peugeot 408 hoàn toàn mới tại Việt Nam nhưng chưa công bố giá bán tại thời điểm hiện tại nhưng xe sẽ cạnh tranh trong một phân khúc khác biệt khi sở hữu kiểu dáng xe SUV coupe thể thao và độc đáo nhất.

Mẫu xe này được công bố là sản phẩm thuộc thế hệ mới được phát triển sau khi tập đoàn Stellantis được thành lập với sự hơp nhất giữa 2 tập đoàn PSA (Peugeot Société Anonyme) và FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Do đó, Peugeot được thông báo sở hữu những đổi mới về thiết kế và công nghệ, lấy cảm hứng từ cả các thương hiệu siêu xe và cao cấp từ nước Ý, sự mạnh mẽ và hiện đại của nước Mỹ, sự tinh tế và lãng mạn từ nước Pháp.

Về ngoại thất, Peugeot 408 sở hữu đường nét thể thao mạnh mẽ cùng sự lịch lãm và kiểu dáng thiên về coupe độc đáo, đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế tràn viền cùng hệ thống đèn LED có hình dạng nanh và 3 móng vuốt sư tử. Đây cũng là mẫu xe Peugeot đầu tiên tại Việt Nam có logo mới của hãng. Xe có chiều dài tổng thể 4.687 mm với trục cơ sở dài 2.787 mm, cùng với khoảng sáng gầm tới 189 mm, cho khả năng vượt địa hình tốt.

Khoang nội thất được thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot New i-cockpit với không gian hiện đại, hướng đến tính tiện nghi và dễ sử dụng cho khách hàng. Trục cơ sở lớn cho thể tích sử dụng lớn, cùng với những trang bị cao cấp như: Cụm 2 màn hình đồng hồ và giải trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp tính năng kiểm soát chất lượng không khí, hệ thống âm thanh Focal hi-fi premium...

Tại Việt Nam, Peugeot 408 được trang bị động cơ 1.6 Turbo Puretech cho công suất tối đa 218 hp và momen xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, xe còn sở hữu cần số dạng lẫy tối giản, và được công bố có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8,8 giây.

Giá bán chi tiết các phiên bản Peugeot 408.

Về an toàn, xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu bảo đảm an toàn và hỗ trợ lái như: Hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn bán tự động, phanh an toàn chủ động...

Ảnh chi tiết Peugeot 408 tại Việt Nam: