Top 10 ô tô Nhật tốt nhất theo từng phân khúc

1. Honda Civic: Xe cỡ nhỏ tốt nhất

Với lần cải tiến gần đây, Honda Civic có kích thước lớn hơn và còn tuyệt vời hơn cả trước đây. Nó đã giành được giải thưởng Xe của năm 2022 do AutoGuide bình chọn. Nhiều người so sánh Civic thế hệ mới với một chiếc Accord phiên bản nhỏ hơn. Ngoại hình, trải nghiệm lái xe và khả năng vận hành của Civic khiến người dùng có ấn tượng về một chiếc xe cao cấp hơn so với mức giá của nó.

Civic có hai kiểu thân xe: Kiểu dáng sedan truyền thống hoặc hatchback 5 cửa. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ có động cơ tăng áp nhỏ hoặc hút khí tự nhiên. Nếu thích cảm giác lái thể thao, bạn có thể nâng cấp lên mẫu sedan Civic Si với động cơ tăng áp mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, còn có phiên bản Civic Type R với động cơ tăng áp 2.0 lít có thể tạo ra hơn 300 mã lực.

2. Nissan Rogue: Xe SUV cỡ nhỏ tốt nhất

Khi Nissan trình làng Rogue, chiếc SUV cỡ nhỏ này đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ công chúng. Vào năm 2022, trong một cuộc đối đầu với mười một chiếc xe cùng loại khác, Rogue về vị trí thứ ba và là mẫu xe Nhật Bản có xếp hạng cao nhất.

Rogue mang lại chỗ ngồi thoải mái và trải nghiệm cao cấp. Bên cạnh đó, Nissan Rogue còn sở hữu thiết kế vẻ ngoài và ngoại thất sang trọng, cùng động cơ tăng áp ba xi-lanh nhỏ cung cấp năng lượng mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng cho hệ thống truyền động không hybrid.

3. Subaru Outback: Xe wagon tốt nhất

Mặc dù về mặt kỹ thuật, Subaru Outback được coi là một chiếc crossover/SUV, nhưng về bản chất, nó vẫn là một chiếc wagon Subaru Legacy được nâng cấp với ngoại thất chắc chắn. Chiều cao của xe giúp người lái có tầm nhìn rõ ràng khi đi đường, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Điểm ấn tượng nhất của Outback chính là sự thoải mái khi sử dụng, đặc biệt là trong những chuyến đi đường dài, nhờ vào khung gầm đem đến sự êm ái khi lái xe.

Outback có sẵn với nhiều lựa chọn động cơ khác nhau, bao gồm động cơ BOXER bốn xi-lanh tăng áp giống như loại được tìm thấy trong WRX thể thao. Bên cạnh đó, những người đam mê địa hình có thể cân nhắc Outback Wilderness với các tính năng được nâng cấp, lốp xe địa hình và khoảng sáng gầm xe 24,13 cm.

4. Honda Accord: Xe Sedan gia đình tốt nhất

Mảng xe du lịch của Honda hiện đang phát triển rất mạnh mẽ, bằng chứng là chiếc Honda Accord dẫn đầu phân khúc xe sedan gia đình này. Dòng xe Accord có một chút khác biệt so với trước đây, nó đã được đơn giản hóa với động cơ tăng áp 1.5 lít, nhưng những chiếc có thông số kỹ thuật cao vẫn có thiết lập hybrid 204 mã lực. Sự kết hợp giữa kiểu dáng hấp dẫn, khả năng xử lý tốt trên đường, hiệu năng cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng của Accords đã giúp nó đứng đầu phân khúc.

5. Toyota Sienna: Xe tải nhỏ tốt nhất

Honda Odyssey và Toyota Sienna là hai mẫu xe minivan nổi bật nhất, nhưng Sienna được đánh giá cao hơn nhờ vào tùy chọn đa dạng và hiệu suất cao hơn so với Odyssey. Sienna đạt tiêu chuẩn với hệ thống truyền động hybrid sản sinh công suất 245 mã lực mạnh mẽ, nhưng chỉ tiêu thụ 36 mpg trên đường.

Không giống như Odyssey, Sienna có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Thêm vào đó, Toyota mới cho ra mắt một phiên bản mới có tên là Woodland Edition, là sự kết hợp giữa minivan và SUV. Với khoảng sáng gầm xe cao, hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và ngoại thất chắc chắn, Sienna có thể đi đến những nơi mà những chiếc minivan khác không thể.

6. Mazda CX-9: SUV 3 hàng ghế tốt nhất

Có rất nhiều sự lựa chọn SUV ba hàng ghế tuyệt vời đến từ Nhật Bản với kích thước đa dạng, từ Mitsubishi Outlander nhỏ gọn cho đến Nissan Armada và Toyota Sequoia có kích thước lớn. Nhưng Mazda CX-9, một chiếc xe tầm trung, mới là mẫu xe tốt nhất trong số này. Mazda CX-9 là một trong những chiếc xe ra đời sớm nhất trong phân khúc nhưng vẫn có nội thất tân tiến và thiết kế sang trọng.

Thêm vào đó, CX-9 có mô-men xoắn mạnh mẽ cùng khả năng xử lý tốt hơn bất kỳ chiếc SUV ba hàng nào. Đây không phải là chiếc xe rộng rãi và thoải mái nhất trong phân khúc, nhưng trên thực tế, không có chiếc SUV ba hàng ghế nào của Nhật Bản thực sự tỏa sáng ở hạng mục này.

7. Toyota Tundra: Xe bán tải tốt nhất

Xe bán tải đã luôn là một phần quan trọng trong thị trường ô tô Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, với sản phẩm dẫn đầu là Toyota Tundra. Vào năm 2022, Tundra đã loại bỏ động cơ V8 để chuyển sang động cơ sáu xi-lanh tăng áp có hoặc không có hỗ trợ hybrid. Chiếc xe bán tải nửa tấn này cũng cung cấp nhiều cấu hình cabin và giường nằm phù hợp với nhu cầu của chủ sở hữu. Ngay cả khi so sánh với các đối thủ Mỹ như Nissan Titan, Tundra vẫn có thể dễ dàng chiếm ưu thế. Trong năm 2023, Toyota cũng đã cho ra mắt một gói tùy chọn trang trí sang trọng hàng đầu mới có tên gọi là Capstone.

8. Subaru BRZ: Xe thể thao tốt nhất

Có lẽ những chiếc xe được kỳ vọng sẽ đứng đầu hạng mục này là Nissan Z, Toyota Supra hoặc Nissan GT-R, nhưng trên thực tế, không gì có thể đánh bại cảm giác hồi hộp mà Subaru BRZ và người anh em GR86 của nó mang lại. Trong phạm vi tốc độ cho phép, việc lái xe đi lại hàng ngày có thể trở nên thật nhàm chán, nhưng với Subaru BRZ, người lái sẽ muốn dành nhiều thời gian trên đường để tận hưởng cảm giác sung sướng khi lái xe.

Được làm mới vào năm 2022, BRZ/GR86 thế hệ thứ hai trang bị động cơ 2,4 lít mạnh mẽ công suất 228 mã lực và phản ứng nhanh nhạy không thua bất kỳ sản phẩm tiền nhiệm nào. Một điểm cộng nữa là chiếc xe này có khả năng drift một cách nhẹ nhàng và dễ dàng.

9. Mazda MX-5 Miata: Xe mui trần tốt nhất

Mazda MX-5 Miata cũng mang đến trải nghiệm lái xe thú vị không kém Subaru BRZ. Mặc dù không thực dụng bằng và có không gian cabin nhỏ hơn Subaru, nhưng chiếc Mazda này là một trong số ít xe hơi Nhật Bản sở hữu mui trần. Miata cung cấp hai tùy chọn mui khác nhau là mui mềm thông thường và mui cứng RF. MX-5 có thể nói là phiên bản tốt nhất của dòng xe Mazda roadster này, với động cơ 2.0 lít sản sinh 181 mã lực, được truyền tới các bánh sau thông qua tùy chọn hộp số. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm MX-5 tốt nhất, bạn nên sử dụng hộp số sàn 6 cấp.

10. Nissan LEAF: Xe EV tốt nhất

Thị trường Nhật Bản cung cấp rất ít sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện so với các nhà sản xuất ở ​​các quốc gia khác. Một trong những chiếc EV đầu tiên và tốt nhất đến từ Nhật Bản là Nissan LEAF. Với giá khởi điểm chỉ hơn 28.000 USD (khoảng 667 triệu đồng), đây là một trong những chiếc xe có giá cả phải chăng nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, LEAF thế hệ thứ hai cũng có phong cách hiện đại, trưởng thành và nội thất tiện nghi. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn cấu hình khác nhau phụ thuộc vào đầu ra của động cơ và kích thước pin./.