Toyota Camry cho thấy phân khúc sedan hạng D còn nhiều đất diễn trên thị trường

Nhỏ gọn, linh hoạt, đa dạng mẫu mã cùng giá bán dễ tiếp cận là những yếu tố khiến phân khúc sedan hạng B và C ngày càng trở nên hút khách tại Việt Nam. Đặc biệt ở giai đoạn kinh tế còn chưa thực sự khởi sắc, người dân thắt chặt chi tiêu, các phân khúc xe giá thấp càng trở thành ưu tiên hàng đầu của họ. Dòng xe phân khúc cao hơn như sedan hạng D tưởng chừng như đối mặt khả năng hết “đất diễn” trên thị trường.

Toyota Camry bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D

Trong bối cảnh đó, Toyota Camry lại nổi bật lên như một mẫu xe tạo nên sức sống khi “gánh” hơn một nửa doanh số phân khúc sedan hạng D. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 10/2023, Toyota đã bán được 152 xe Camry, lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 đạt 2.051 xe, chiếm hơn một nửa thị phần phân khúc.

Nói về lý do thành công của Camry, một chuyên gia ngành xe cho biết: “Ở một phân khúc không dành cho số đông như sedan hạng D, nhiều mẫu xe vẫn chậm nâng cấp và chưa có thay đổi mang tính đột phá. Camry thì khác. Mẫu xe này có những nâng cấp không chỉ tạo nên khác biệt mà còn phù hợp với thị hiếu và xu hướng của thị trường trong nước, ví dụ như trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn tiên tiến, hệ truyền động hybrid sạch và tiết kiệm”.

Đúng như lời nhận xét của vị chuyên gia, bắt đầu từ thế hệ mới và đặc biệt ở bản nâng cấp mới nhất vào cuối năm 2021, Camry đang cho thấy sự chuyển biến ngoạn mục về cả nội thất, ngoại thất, khả năng vận hành và trang bị an toàn. Từ một mẫu xe vốn chỉ có thế mạnh về sự êm ái, rộng rãi và bền bỉ, Camry giờ đây còn dẫn đầu về công nghệ và tiện nghi trong phân khúc.

Camry được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA

Được phát triển trên nền tảng toàn cầu TNGA mới, Camry khoác lên mình một diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn trên một tổng thể thanh lịch vốn có. Tiện nghi bên trong xe nổi trội hơn các đối thủ với điều hoà tự động 3 vùng độc lập, bệ tỳ tay hàng ghế sau tích hợp bảng điều khiển cảm ứng đa chức năng giúp “ông chủ” dễ dàng điều chỉnh âm lượng loa, chỉnh vị trí ghế, rèm che nắng, điều hòa,... Một số trang bị đáng chú ý khác bên trong xe còn có màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, màn hình điện tử lớn sau vô-lăng, âm thanh JBL và phanh đỗ điện tử.

Toyota nói chung và Camry nói riêng vẫn lấy yếu tố an toàn làm trọng tâm phát triển. Xét về công nghệ an toàn, Camry hiện dẫn đầu phân khúc với các hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến va chạm quanh xe, 7 túi khí, cùng gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động.

Camry là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị động cơ hybrid

Bên cạnh đó, Camry là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tính đến thời điểm hiện tại có bổ sung phiên bản hybrid. Camry 2.5HEV sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng 2.5L công suất 176 mã lực và mô-tơ điện công suất 118 mã lực mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. Ngược lại, mức tiêu thụ nhiên liệu khiêm tốn chỉ khoảng 4,4 lít/100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Bên cạnh đó, sự yên tĩnh và khả năng giảm lượng khí thải ra môi trường là điểm đắt giá của Camry hybrid.

Toyota đang cho thấy Camry hybrid nói riêng và các mẫu xe xăng lai điện của hãng nói chung đang là lựa chọn đúng đắn và mang tính bền vững ở thị trường Việt Nam. Tính đến tháng 10/2023, Toyota đã giao thành công 7.347 xe hybrid đến tay khách hàng và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Camry.

Vị chuyên gia đưa ra thêm nhận định: “Sedan hạng D vẫn còn nhiều cơ hội phát triển ở Việt Nam dù đây là phân khúc có giá đắt đỏ và kén khách hơn các dòng xe đô thị. Xét về doanh số, Camry chưa có sức bán bằng nhóm đầu các phân khúc thấp hơn. Song, rõ ràng mẫu xe này với thiết kế trẻ hoá và nhiều công nghệ hiện đại đã có được sự tin tưởng của nhiều người tiêu dùng và đạt doanh số bán hàng vượt trội trong phân khúc như hiện nay. Nhắc đến sedan hạng D, Camry là cái tên gần như sẽ nảy ra đầu tiên như một bản năng”.