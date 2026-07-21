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Sự thật bất ngờ về xe điện cũ: Bộ phận dễ hỏng nhất hóa ra không phải là pin

Thứ Ba, 07:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Nhiều người lắc đầu với xe điện cũ chỉ vì nỗi lo thay pin tốn cả trăm triệu đồng. Thế nhưng, dữ liệu bảo hành mới nhất lại chỉ ra một thực tế hoàn toàn trái ngược: Bộ pin hóa ra lại rất bền, còn những bộ phận tưởng chừng "lành tính" này mới chính là thủ phạm khiến chủ xe liên tục phải móc túi.

Dữ liệu sửa chữa cho thấy pin xe điện bền hơn nhiều người nghĩ

Trong nhiều năm, tuổi thọ pin luôn là rào cản lớn khiến người tiêu dùng e ngại khi lựa chọn xe điện đã qua sử dụng. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp từ các yêu cầu bảo hành đối với xe điện cũ cho thấy thực tế hoàn toàn khác. Bộ pin điện áp cao - linh kiện đắt đỏ nhất trên xe không nằm trong nhóm các hạng mục phát sinh hỏng hóc phổ biến.

Thay vào đó, các lỗi thường gặp lại tập trung ở hệ thống treo, hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị điện và đặc biệt là ắc quy 12V hoặc 48V. Đây là loại pin phụ dùng để cấp điện cho các thiết bị điện tử trên xe và cũng là linh kiện có tuổi thọ hữu hạn giống như trên xe sử dụng động cơ đốt trong. 

su that bat ngo ve xe dien cu bo phan de hong nhat hoa ra khong phai la pin hinh anh 1

Kết quả này góp phần xóa bỏ quan niệm rằng xe điện cũ luôn tiềm ẩn nguy cơ phải thay pin với chi phí khổng lồ. Những cải tiến về công nghệ pin, hệ thống quản lý nhiệt và phần mềm điều khiển đã giúp tuổi thọ pin xe điện tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. 

Mua xe điện cũ cần kiểm tra gì?

Mặc dù pin điện áp cao có độ bền tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của số đông, người mua xe điện cũ vẫn nên kiểm tra tình trạng sức khỏe pin trước khi quyết định xuống tiền. Đây vẫn là bộ phận có giá trị cao nhất trên xe và ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi hoạt động cũng như giá trị sử dụng lâu dài.

su that bat ngo ve xe dien cu bo phan de hong nhat hoa ra khong phai la pin hinh anh 2

Bên cạnh đó, dữ liệu sửa chữa cho thấy người mua nên dành sự quan tâm tương tự đối với hệ thống treo, điều hòa, hệ thống điện và ắc quy 12V. Đây mới là những hạng mục có khả năng phát sinh chi phí bảo dưỡng hoặc thay thế thường xuyên hơn trong quá trình sử dụng.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên ưu tiên những chiếc xe còn thời hạn bảo hành pin từ nhà sản xuất, bởi đa số các hãng hiện đều áp dụng chế độ bảo hành pin từ 8 đến 10 năm và có thể chuyển nhượng cho chủ sở hữu tiếp theo. Điều này giúp giảm đáng kể rủi ro tài chính nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn. 

Xe điện cũ ngày càng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc

Khi giá xe điện đã qua sử dụng liên tục giảm và độ bền của bộ pin được chứng minh qua dữ liệu thực tế, rào cản lớn nhất đối với người mua đang dần biến mất. Điều quan trọng không còn là nỗi lo thay pin đắt đỏ, mà là đánh giá tổng thể tình trạng chiếc xe, lịch sử bảo dưỡng và các bộ phận hao mòn theo thời gian.

Những thống kê mới cho thấy xe điện cũ hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn kinh tế nếu người mua kiểm tra kỹ tình trạng xe và lựa chọn các mẫu xe có lịch sử sử dụng minh bạch. 

su that bat ngo ve xe dien cu bo phan de hong nhat hoa ra khong phai la pin hinh anh 3
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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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