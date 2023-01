Top 5 chiếc ô tô được Tom Hanks bán đấu giá với mức kỷ lục

Nam tài tử Hollywood - Tom Hanks.

Tom Hanks đã tham gia rất nhiều bộ phim mang tính biểu tượng trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Hanks dường như luôn xuất hiện trong vai một "Mr. Rogers" - người hàng xóm mặc áo len có tông màu dịu dàng. Chính phong thái điềm tĩnh và thoải mái của anh ấy có thể là lý do khiến anh trở thành hình mẫu “người bố quốc dân” của nước Mỹ. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi, không giống như nhiều người nổi tiếng khác, bộ sưu tập xe hơi của Hanks vô cùng giản dị. Trên thực tế, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những mẫu xe tương tự trên đường phố Mỹ. Mặc dù bộ sưu tập xe có phần bình thường, tuy nhiên, không phải chiếc ô tô nào của nam tài tử Hollywood cũng tầm thường.

Fiat - món quà sinh nhật từ Ba Lan

Chiếc Fiat 126 đời 1974 do người hâm mộ tại Ba Lan dành tặng Tom Hanks.

Có một chiếc xe trong bộ sưu tập của Tom Hanks là độc nhất vô nhị và nó mang ý nghĩa đặc biệt cảm động đối với nam diễn viên. Theo The Drive, vào năm 2017, người hâm mộ tại thị trấn nhỏ Bielsko-Biala của Ba Lan đã tặng Hanks một chiếc Fiat 126 đời 1974 nhân dịp sinh nhật của anh ấy.

Câu chuyện bắt đầu khi Hanks đi du lịch ở Budapest vào năm 2016, anh ấy bắt đầu đăng tải lên tài khoản Twitter cá nhân những bức ảnh đứng cạnh một số chiếc Fiat 126 ngẫu nhiên. Trùng hợp thay, Bielsko-Biala từng là nơi sản xuất trung tâm của những chiếc ô tô hạng phổ thông này, từ lâu những chiếc xe giá rẻ như vậy đã là niềm tự hào của thành phố.

Monika Jaskolska, một cư dân của thị trấn, đồng thời cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Tom Hanks, đã xem các Tweet và bắt đầu hành động. Cô ấy đã kêu gọi tiền tài trợ từ công ty và huy động vốn từ cộng đồng để mua một chiếc Fiat cũ, tiến hành khôi phục và tân trang lại chiếc xe, sau đó bay đến Hoa Kỳ để tặng cho nam diễn viên. Tom Hanks, sau khi nhận chiếc Fiat, cũng đã tweet một bức ảnh chụp cùng chiếc xe trong nhà của anh ấy. Mặc dù mẫu xe này không thực sự hiếm có, nhưng nó ẩn chứa một câu chuyện thú vị và có ý nghĩa đối với nam tài tử Hollywood.

Hanks đã giữ chiếc xe cho đến tháng 5 năm 2022, sau đó bán nó trong một cuộc đấu giá với giá 83.500 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng). Theo Supercar Blondie, anh ấy đã trao toàn bộ số tiền thu được từ việc bán chiếc xe cho Quỹ Elizabeth Dole, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người chăm sóc các cựu thương binh Mỹ.

4 chiếc xe được bán đấu giá tại Bonhams

Chiếc xe moóc Airstream gắn bó cùng Tom Hanks trong ít nhất 18 bộ phim, được bán đấu giá với mức giá 235.200 USD (khoảng 5,5 tỷ đồng).

Tính đến tháng 8 năm 2021, bên cạnh chiếc Fiat 126 đời 1974 kể trên, Tom Hanks còn sở hữu 4 chiếc xe khác, tuy nhiên sau đó anh cũng đã bán chúng trong phiên đấu giá Bonhams Quail Lodge ở Carmel, California, như một phần của "Bộ sưu tập Tom Hanks". Mặc dù cũng không có chiếc xe nào trong số này thực sự nổi bật, chúng vẫn được thanh lý với mức giá cao kỷ lục.

Theo Car and Driver, Hanks đã mua chiếc xe moóc du lịch Airstream dài hơn 10m vào năm 1993 và sử dụng nó để đi quay ít nhất 18 bộ phim trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bắt đầu với "Sleepless in Seattle" năm 1993 và kết thúc với "The Circle" năm 2017 (theo Cloud9). Chiếc xe moóc của nam tài tử Hollywood chỉ được lắp đặt sẵn nhà bếp và phòng tắm. Sau đó, Tom Hanks đã tự mình mua thêm một chiếc ghế dài hiệu Shabby Chic, một chiếc bàn bếp tiêu chuẩn với mặt bếp butcher block cắt thịt chuyên dụng, một vài chiếc ghế gấp và một tấm nệm trong phòng ngủ (theo báo cáo từ Bonhams). Chiếc Airstream đi kèm chữ ký của Tom Hanks được bán với giá 235.200 USD (khoảng 5,5 tỷ đồng).

Cùng góp mặt tại phiên đấu giá Bonhams Quail Lodge là chiếc Ford F450 Super Duty Lariat đời 2011 từng được sử dụng để kéo chiếc Airstream, được bán với giá 84.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng), chiếc Tesla Model S P85D đời 2015 cùng nước sơn màu xanh British Racing Green độc nhất vô nhị được bán với giá 67.200 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) và chiếc Toyota FJ40 Land Cruiser đời 1980 do Jonathan Ward từ công ty ICON 4x4 chế tạo, người đồng thời cũng đã chế tạo ra chiếc Bronco BR của Joe Rogan. Chiếc Toyota được bán với giá 123.200 USD (khoảng 2,9 tỷ đồng), một mức giá được đánh giá là khá cao bởi giá bán của một chiếc FJ40 Land Cruiser đời 1980 mới cũng chỉ rơi khoảng 195.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng)./.