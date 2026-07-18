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Toyota bán hơn 36.000 xe tại Việt Nam nửa đầu năm 2026

Thứ Bảy, 18:30, 18/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Toyota Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm 2025. Hãng cũng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về xu hướng xe xanh (HEV) và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế trong nước.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026, cho thấy sự tăng trưởng về ở nhiều con số cụ thể. Theo đó, tổng doanh số bán hàng (bao gồm cả thương hiệu Lexus) đạt 36.669 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với sản lượng xe xuất xưởng tại nhà máy trong nước đạt 11.995 xe, nâng tổng số lượng xe sản xuất từ khi vận hành đạt 744.101 chiếc.

Lĩnh vực dịch vụ hậu mãi cũng hoạt động sôi nổi khi đón nhận 994.123 lượt khách hàng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Song song với đó, TMV đã nộp hơn 482 triệu USD vào ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này đã nâng tổng số tiền đóng góp ngân sách nhà nước tích lũy từ trước đến nay của Toyota lên hơn 15,4 tỷ USD. 

Cùng với hoạt động trong nước, TMV đẩy mạnh lượng xuất khẩu phụ tùng ra nước ngoài với hơn 37 triệu USD trong nửa đầu năm, nâng tổng giá trị xuất khẩu từ trước đến nay đạt hơn 1 tỷ USD.

toyota ban hon 36.000 xe tai viet nam nua dau nam 2026 hinh anh 1

Về doanh số, đóng góp chủ yếu vào bức tranh doanh số chung của TMV là các mẫu xe gầm cao đô thị. Đáng chú ý, Yaris Cross, Innova Cross và Veloz Cross vững vàng lọt top 10 mẫu xe xăng bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 8.146 xe, 5.623 xe và 5.097 xe.  

Ra mắt vào tháng 1/2026, Toyota Hilux thế hệ mới đã cho thấy sức hút mạnh mẽ khi đạt doanh số 1.000 xe và vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc trong tháng 6. Tổng doanh số tích lũy của Hilux đạt 3.981 xe trong 6 tháng đầu năm. 

Vios tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực của TMV với 4.549 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026, và nâng doanh số tích lỹ lên mức 273.862 xe tính từ khi bán ra.

toyota ban hon 36.000 xe tai viet nam nua dau nam 2026 hinh anh 2

Điểm sáng lớn nhất trong chiến lược điện hóa của Toyota thời gian qua là sự tăng trưởng đột biến của dòng xe Hybrid Electric (HEV). Các sản phẩm HEV của TMV đã ghi nhận doanh số đạt 7.081 xe trong nửa đầu năm, tăng tới 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tổng cộng đã có hơn 29.200 xe Toyota HEV được bán ra thị trường. 

Đóng góp cho mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam, Toyota đang triển khai kế hoạch đầu tư 360 triệu USD để hiện đại hóa nhà máy, qua đó xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid Electric đầu tiên ngay tại Việt Nam.  

Kể từ khi thành lập, tổng số tiền đóng góp cho hoạt động xã hội của TMV đã lên tới hơn 32,8 triệu USD. Tính trong 6 tháng đầu năm, hãng cũng phát động và triển khai nhiều hoạt động như: Lễ trao giải Sáng kiến ATGT, Lễ trao giải báo chí về ATGT toàn quốc, Chương trình Toyota cùng em học ATGT cấp Quốc gia tại Quảng Ninh, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup, Trao tặng trang thiết bị & xe đã qua sử dụng cho 24 trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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