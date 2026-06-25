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Toyota RAV4 2026 cháy hàng tại Mỹ, khách phải chờ nhiều tháng mới nhận xe

Thứ Năm, 18:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Toyota đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng đối với Toyota RAV4 thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Nhu cầu mua xe vượt xa khả năng sản xuất khiến nhiều đại lý rơi vào cảnh “không có xe để bán”, trong khi khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng mới được nhận chiếc SUV bán chạy nhất của hãng.

Toyota RAV4 2026 rơi vào tình trạng khan hàng trên diện rộng

Toyota RAV4 từ lâu đã là mẫu SUV bán chạy hàng đầu tại Mỹ và sức hút của thế hệ 2026 tiếp tục vượt ngoài dự đoán của hãng xe Nhật Bản. Sau khi chính thức mở bán, lượng đơn đặt hàng tăng mạnh khiến nguồn cung nhanh chóng cạn kiệt tại nhiều đại lý trên toàn quốc.

toyota rav4 2026 chay hang tai my, khach phai cho nhieu thang moi nhan xe hinh anh 1
Toyota RAV4 2026

Theo các báo cáo từ ngành ô tô Mỹ, nhiều đại lý đã bán hết lượng xe được phân bổ từ trước khi xe thực sự cập bến showroom. Một số cơ sở ghi nhận danh sách chờ lên tới hàng trăm khách hàng. Tại Longo Toyota ở California (Mỹ), hơn 800 khách đang chờ nhận xe dù đại lý này đã bàn giao hơn 200 chiếc RAV4 mới chỉ trong tháng 5. Trong khi đó, một đại lý tại Florida cho biết toàn bộ số xe RAV4 được phân bổ đã được khách đặt mua từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi giao xe. 

Nguyên nhân chính đến từ việc Toyota phải tái cấu trúc và nâng cấp dây chuyền sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ, Canada và Nhật Bản để phục vụ thế hệ RAV4 hoàn toàn mới. Quá trình chuyển đổi này khiến sản lượng trong giai đoạn đầu bị hạn chế, trong khi nhu cầu thị trường vẫn ở mức rất cao. 

Damon Rose, Giám đốc bán hàng của Toyota, chia sẻ với Automotive News. “Tình hình quá nóng, hiện tại chúng tôi đang tính toán lượng hàng tồn kho theo giờ chứ không phải theo ngày. Tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho của chúng tôi tháng trước đạt 97,6%".

Toyota hiện đang thực hiện các bước để giảm bớt tình trạng thiếu hụt bằng cách sản xuất mẫu RAV4 2026 tại Mỹ. Việc sản xuất đã bắt đầu trong tháng này tại nhà máy Georgetown, Kentucky của công ty, bổ sung thêm công suất khi nhu cầu tiếp tục vượt quá nguồn cung.

Sản xuất chưa theo kịp nhu cầu, giá bán có xu hướng tăng

Việc nguồn cung khan hiếm khiến nhiều đại lý áp dụng mức giá bán cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất. Một số chiếc RAV4 2026 được giao dịch với giá vượt MSRP, trong khi thời gian lưu kho trung bình chỉ khoảng 13 ngày trước khi có chủ mới. 

toyota rav4 2026 chay hang tai my, khach phai cho nhieu thang moi nhan xe hinh anh 2
Để giảm áp lực nguồn cung, Toyota đã bắt đầu sản xuất RAV4 2026 tại nhà máy Georgetown, bang Kentucky từ tháng 6.

Toyota cho biết, hãng dự kiến sẽ có nhiều đợt điều chỉnh giá trong năm 2026 hơn so với thông lệ. Lãnh đạo Toyota Bắc Mỹ cũng thừa nhận sản lượng RAV4 sẽ sụt giảm tạm thời trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, đồng thời hãng phải tìm cách bù đắp doanh số bằng các dòng xe khác trong danh mục sản phẩm. 

Để giảm áp lực nguồn cung, Toyota đã bắt đầu sản xuất RAV4 2026 tại nhà máy Georgetown, bang Kentucky từ tháng 6. Nhà máy này dự kiến bổ sung khoảng 40.000 xe cho thị trường Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định lượng xe bổ sung vẫn khó đáp ứng hết nhu cầu đang tăng mạnh của khách hàng. 

Toyota đẩy mạnh các mẫu xe thay thế trong lúc chờ RAV4

Trước tình trạng khan hàng kéo dài, Toyota đã khuyến khích các đại lý giới thiệu khách hàng sang những mẫu xe khác như Crown Signia, dòng xe điện bZ, Corolla Cross, 4Runner hay thậm chí là bán tải Tacoma nhằm giảm áp lực lên RAV4. 

Dù vậy, sức hút của RAV4 vẫn rất khó thay thế. Mẫu SUV này liên tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất nước Mỹ và là dòng xe không phải bán tải có doanh số cao nhất nhiều năm liên tiếp. Việc thế hệ mới chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn càng giúp RAV4 trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. 

toyota rav4 2026 chay hang tai my, khach phai cho nhieu thang moi nhan xe hinh anh 3

Với nhu cầu tiếp tục tăng cao và công suất sản xuất chưa hoàn toàn ổn định, tình trạng khan hàng của Toyota RAV4 2026 được dự báo sẽ còn kéo dài trong những tháng tới. Người mua tại Mỹ có thể phải chờ nhiều tháng, thậm chí lâu hơn tùy từng phiên bản và khu vực phân phối mới có thể nhận được xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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