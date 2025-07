Xe máy không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, bị phạt thế nào?

Hướng dẫn sang tên xe online trên cổng Dịch vụ công

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội, Công an thành phố hướng dẫn thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.