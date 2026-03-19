Xe tay ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt, giá hơn 300 triệu đồng

Thứ Năm, 06:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Yamaha Tricity 300 được giới thiệu tại thị trường châu Âu. Mẫu scooter đô thị này nổi bật với cấu hình ba bánh ổn định, công nghệ Standing Assist giúp xe đứng yên, cùng nhiều trang bị an toàn như túi khí và ABS ba kênh.

Thiết kế ba bánh với hệ thống Leaning Multi Wheel

Yamaha Tricity 300 sử dụng cấu hình hai bánh phía trước và một bánh phía sau. Xe được trang bị khung gầm Leaning Multi Wheel (LMW) cho phép hai bánh trước nghiêng theo thân xe tương tự như một chiếc mô tô thông thường, giúp tăng độ ổn định và khả năng kiểm soát khi vào cua.

xe tay ga 3 banh yamaha tricity 300 2026 ra mat, gia hon 300 trieu dong hinh anh 1

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống Standing Assist. Công nghệ này giúp khóa chuyển động nghiêng của cụm bánh trước để giữ xe đứng thẳng khi dừng lại, giúp người lái không cần chống chân khi chờ đèn đỏ hoặc dừng tạm thời. Ngoài ra, mẫu scooter này còn được trang bị túi khí cùng hệ thống kiểm soát lực kéo nhằm nâng cao mức độ an toàn khi vận hành.

xe tay ga 3 banh yamaha tricity 300 2026 ra mat, gia hon 300 trieu dong hinh anh 2

Động cơ 292 cc và hệ thống phanh ABS ba kênh

Sức mạnh của Yamaha Tricity 300 đến từ động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng dung dịch, bốn van, dung tích 292 cc. Động cơ này tạo ra công suất 27,6 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 28,9 Nm tại 5.750 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT và truyền động dây đai tới bánh sau.

xe tay ga 3 banh yamaha tricity 300 2026 ra mat, gia hon 300 trieu dong hinh anh 3

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng đôi với cơ cấu lái thông qua các thanh liên kết, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh độ nén lò xo. Hệ thống phanh gồm hai đĩa thủy lực phía trước và một đĩa phía sau, đều có đường kính 267 mm, đi kèm hệ thống ABS ba kênh hỗ trợ khi vào cua.

xe tay ga 3 banh yamaha tricity 300 2026 ra mat, gia hon 300 trieu dong hinh anh 4

Ngoài ra, xe còn có phanh chân đặt ở sàn để phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, giúp việc giảm tốc diễn ra mượt mà hơn. Bên cạnh đó là phanh tay đỗ xe được kích hoạt bằng cần gạt dạng bánh cóc đặt trên tay lái.

Trang bị tiện nghi và thông số vận hành

Thông tin vận hành trên Yamaha Tricity 300 được hiển thị qua màn hình LCD 2,8 inch tích hợp dẫn đường Garmin và kết nối smartphone thông qua ứng dụng Yamaha MyRide. Xe cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key và hệ thống đèn LED toàn bộ, bao gồm dải đèn định vị ban ngày ba bóng LED mới.

xe tay ga 3 banh yamaha tricity 300 2026 ra mat, gia hon 300 trieu dong hinh anh 5

Cốp dưới yên xe đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm full-face và có đèn chiếu sáng bên trong. Bình xăng dung tích 13 lít giúp tăng quãng đường di chuyển, trong khi trọng lượng xe được công bố ở mức 239 kg. Xe sử dụng mâm 14 inch với lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 140/70, chiều cao yên ở mức 795 mm.

Tại châu Âu, mẫu scooter ba bánh này có giá khoảng 45.863 RM (khoảng 305 triệu đồng) tại Anh.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tin liên quan

Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max
Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max

VOV.VN - Harley-Davidson RMCR Concept với thân xe làm từ sợi carbon và phong cách café racer đậm chất thể thao. Mẫu xe sử dụng động cơ Revolution Max 1.250cc, cho thấy tham vọng làm mới hình ảnh thương hiệu bằng một hướng đi hiện đại và trẻ trung hơn.

Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng
Honda X-ADV 2026 chính thức ra mắt với màu mới, giá từ 470 triệu đồng

VOV.VN - Honda X-ADV 2026 vừa có bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với loạt màu sơn mới và giá bán bắt đầu từ 70.999 RM (khoảng 470 triệu đồng). Bên cạnh diện mạo tươi mới, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và trang bị như phiên bản trước, hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt trong đa địa hình.

Giảm giá sâu kỉ lục tại đại lý, Honda ICON e: có đáng để mua?
Giảm giá sâu kỉ lục tại đại lý, Honda ICON e: có đáng để mua?

VOV.VN - Đầu năm 2026, thị trường xe máy điện Việt Nam chứng kiến đợt điều chỉnh giá mạnh của Honda Việt Nam dành cho mẫu ICON e:. Đây được xem là chương trình ưu đãi lớn nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt, có nơi còn tặng kèm pin đối với khách hàng mua xe.

