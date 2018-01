Ảnh chi tiết Benelli Leoncino giá 148 triệu đồng tại Việt Nam

So với đối thủ là mẫu Ducati Scambler Sixty2, Benelli Leoncino có giá bán "mềm" hơn khi ở mức chỉ 148 triệu đồng. Tên xe - Leoncino - trong tiếng Ý có nghĩa là sư tử nhỏ, làm gợi nhớ về mẫu scrambler của hãng vào những năm 50 của thế kỷ trước. Ban đầu, xe chỉ được ra mắt dưới dạng concept, tuy nhiên do nhiều phản hồi tích cực của khách hàng, Benelli đã sản xuất chính thức dòng xe này. Do văn phòng thiết kế được đặt tại Ý, nên mẫu Leoncino vẫn có cá tính riêng mà không đi sao chép như những hãng môtô Trung Quốc khác. Đèn pha dạng tròn cổ điển, tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình chữ U ngược. Đèn xi-nhan đặt cạnh, mỗi bên sử dụng 3 bóng LED. Xe sử dụng bảng đồng hồ LCD, bên trái hiển thị thông số vận hành xe, bên phải hiển thị vòng tua cũng như tốc độ. Các công tắc đèn, xi nhan và còi được đặt bên trái tay lái. Bình xăng xe có dung tích 12,7 lít, phần yên xe được thiết kế liền mạch với bình xăng. Phuộc trước dạng up-side-down, mâm trước kích thước 19 inch cùng bộ phanh đĩa đôi đường kính 320mm, có trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Bánh sau kích thước 17inch cùng phanh đĩa đường kính 260mm, chắn bùn được thiết kế với logo sư tử nổi bật. Xe sử dụng xylanh đôi, dung tích 500cc, DOCH, công suất 48 mã lực và mômen xoắn 45 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp côn tay. Xe đạt chuẩn khí thải Euro4.

