Ảnh: Màn trình diễn xe đua F1 độc đáo ngay tại Việt Nam

Màn trình diễn của Red Bull Racing được thực hiện bởi tay đua David Coulthard trong khuôn khổ sự kiện "Trải nghiệm hoàn hảo cùng F1" do Heineken Vietnam tổ chức. Ngay từ trong gara, chiếc xe đã được các kỹ sư của Red Bull chăm sóc tỉ mỉ. Red Bull mang đến Việt Nam hai chiếc F1 RB7, được đội đua sử dụng ở mùa giải 2011. Lốp Firelli P Zero dành cho mặt đường khô đã không được sử dụng do mưa lớn trước buổi trình diễn. Hệ thống ống xả và động cơ xe. Phanh xe được bao bọc bên trong bộ khung carbon. Tay đua David Coulthard lên xe thăm dò điều kiện đường chạy trước khi màn trình diễn bắt đầu. Màn trình diễn được chia làm 3 phần, phần đầu xe được David cho chạy hết tốc độ qua lại đường chạy,.. ... phần hai, ông cho chiếc xe đốt lốp, đề pa. Cuối cùng, David cho chiếc xe của mình một lần nữa lướt nhanh qua các khán đài và kết thúc màn trình diễn bằng pha donut tại khu vực khán đài chính. Mỗi khi xe dừng, đội ngũ kỹ thuật của ReD Bull nhanh chóng làm mát động cơ, phanh bằng quạt hút và bình CO2. Ở cuối màn trình diễn, David mở Champagne ăn mừng và cầm Quốc kỳ Việt Nam dạo qua các khán đài. 9ece16801da0e83c2d462c8d0672161d/5af25c82/2018_05_05/0MWBNkFj9S2Uewolg2nzYA/F1_hits_the_streets_of_Vietnam__Red_Bull_Racing_Formula_One_Team.mp4

