Aston Martin DBS Superleggera ra mắt tại Malaysia, giá hơn 14 tỷ đồng

Mẫu xe hiệu suất cao này sẽ có giá từ 2,88 triệu RM (tương đương khoảng 16,4 tỷ đồng) tại thị trường này. Giá bán này rẻ hơn 5 tỷ đồng so với giá tại Thái Lan cũng như ở Singapore. Ra mắt thế giới vào giữa năm ngoái, Aston Martin DBS Superleggera không chỉ là phiên bản hiệu suất cao của DB11 mà còn là mẫu xe thay thế cho dòng Vanquish S. Bên cạnh đó, chiếc xe còn hồi sinh hai cái tên "DBS" và "Superleggera" của Aston Martin cũng như trở thành mẫu Grand Tourer đầu bảng của hãng xe thể thao hạng sang đến từ Anh Quốc. DBS Superleggera mang thiết kế khá tương đồng với DB11, tuy nhiên nhiều chi tiết được làm mới nhằm phù hợp hơn với phong cách của một mẫu xe đầu bảng. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt được thiết kế to bản, kéo dài xuống dưới cản xe cùng với hai hốc gió nhỏ hai bên. Trên nắp capo, Aston Martin trang bị cho DBS Superleggera hai lỗ thoát khí to bản nằm giữa bốn đường gân tạo vẻ cơ bắp cho đầu xe. Logo "Superleggera" cung được đính trên nắp ca-pô. Phía sau, đuôi xe Aston Martin thiết kế thanh thoát nhưng không kém phần cơ bắp. Đèn hậu được thiết kể mỏng, nối liền bởi một thanh tối màu. Nửa dưới cản sau được sản xuất bằng sợi carbon hoàn thiện bóng, tương phản với màu đỏ bắt mắt. Tại đây, ta có thể tìm thấy cụm ống xả kép đối xứng hai bên đuôi xe cùng bộ khuếch tán cỡ lớn được làm bằng sợi carbon. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu, thiết kế chữ Y được sơn hai màu đen - bạc, kích thước 21 inch cho cả bánh trước và bánh sau. Chiếc xe được đùng để trưng bày tại buổi ra mắt thị trường Malaysia sở hữu ngoại thất màu đỏ "Hyper Red" đẹp mắt. Bên trong, nội thất của chiếc DBS Superleggera này được bọc da màu đen, kết hợp cùng chỉ khâu tương phản màu đỏ nổi bật. Không dừng lại ở đó, nột thất của xe còn được ốp chất liệu carbon đúc, được Aston Martin gọi là Satin Chopped Carbon. Tại bảng điều khiển trung tâm, Aston Martin trang bị cho DBS Superleggera một màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, tích hợp Apple Car Play, định vị, cùng hệ thống loa Bang & Olufsen. Ghế được bọc da với chỉ thêu đỏ nổi tạo điểm nhấn. Bên dưới nắp ca-pô, Aston Martin trang bị cho DBS Superleggera động cơ V12 5.2 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Với sức mạnh này, DBS Superleggera có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 3,4 giây và đạt vận tốc tối đa 340 km/h Theo đơn vị phân phối Aston Martin tại thị trường Malaysia, hiện đã có ba đơn đặt hàng cho mẫu xe này, dự kiến sẽ có đến 20 đơn đặt hàng dành cho DBS Superleggera vào cuối năm nay./.

