Aston Martin ra mắt Vanquish Zagato Volante có giá 1,5 triệu USD

Aston Martin đã có một quá trình lịch sử dài với dòng xe Zagato và chiếc Vanquish Zagato Volante là một trong những phiên bản mới nhất mới được ra mắt vào mùa hè vừa qua tại Pebble Beach. Những nhà phân phối Thụy Sỹ đã đưa chiếc xe lên trang Mobile và sẵn sàng bán chiếc xe với giá 1,309 triệu euro (khoảng 1.553.680 USD), đã bao gồm thuế, tương đương 35,3 tỷ đồng. Mức giá này đắt gấp đôi so với mức giá mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, lý do của sự tăng giá này chính là Aston Martin chỉ sản xuất 99 chiếc Vanquish Zagato Volante trên toàn thế giới vì vậy Vanquish Zagato Volante đã nhanh chóng hết hàng từ khi chưa chính thức ra mắt. Ngoài xế sang siêu hiếm từ Anh Quốc, đại lý Thụy Sĩ này còn rao bán khá nhiều chiếc xe nổi tiếng khác như Aston Martin GT8 hay các xe đến từ Ferrari như: 488 Spider, 812 Superfast và chiếc GTC4Lusso. Đáng chú ý là họ bán cả những chiếc xe còn chưa được ra mắt, cụ thể là phiên bản hardcore của chiếc 488 mà họ gọi là GTO Speziale. Trong phần mô tả có đề cập rằng chiếc xe có công suất 686 mã lực hơn 30 mã lực so với phiên bản 488 thông thường.

Aston Martin đã có một quá trình lịch sử dài với dòng xe Zagato và chiếc Vanquish Zagato Volante là một trong những phiên bản mới nhất mới được ra mắt vào mùa hè vừa qua tại Pebble Beach. Những nhà phân phối Thụy Sỹ đã đưa chiếc xe lên trang Mobile và sẵn sàng bán chiếc xe với giá 1,309 triệu euro (khoảng 1.553.680 USD), đã bao gồm thuế, tương đương 35,3 tỷ đồng. Mức giá này đắt gấp đôi so với mức giá mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, lý do của sự tăng giá này chính là Aston Martin chỉ sản xuất 99 chiếc Vanquish Zagato Volante trên toàn thế giới vì vậy Vanquish Zagato Volante đã nhanh chóng hết hàng từ khi chưa chính thức ra mắt. Ngoài xế sang siêu hiếm từ Anh Quốc, đại lý Thụy Sĩ này còn rao bán khá nhiều chiếc xe nổi tiếng khác như Aston Martin GT8 hay các xe đến từ Ferrari như: 488 Spider, 812 Superfast và chiếc GTC4Lusso. Đáng chú ý là họ bán cả những chiếc xe còn chưa được ra mắt, cụ thể là phiên bản hardcore của chiếc 488 mà họ gọi là GTO Speziale. Trong phần mô tả có đề cập rằng chiếc xe có công suất 686 mã lực hơn 30 mã lực so với phiên bản 488 thông thường.