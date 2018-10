Audi giới thiệu phiên bản kéo dài Q2 tại Trung Quốc

Vừa qua, Audi đã cho ra mắt phiên bản Q2L hoàn toàn mới tại Trung Quốc, gia nhập vào thị trường phân khúc ô tô có chiều dài cơ sở lớn cùng với Q5L. Phiên bản này được phát triển bởi FAW-Volkswagen và có mức giá bán lẻ từ 31.350 USD (tương đương 733 triệu đồng). Với kiểu dáng khỏe khoắn, nam tính, ngoại thất Audi Q2L trông không khác nhiều so với bản Q2 tiêu chuẩn; sự khác biệt đáng chú ý duy nhất nằm ở chiều dài của xe. Phiên bản mới có kích thước chiều dài tổng thể là 4.229 mm; dài hơn 38 mm so với Q2 thông thường. Và phần lớn sự thay đổi này được phát sinh từ chiều dài cơ sở của nó - 2.628 mm (chiều dài cơ sở Q2 tiêu chuẩn là 2.595 mm). Việc kéo dài thêm 33 mm sẽ giúp cho các hành khách ở hàng ghế sau của Q2L có không gian để chân rộng hơn cũng như sự thoải mái hơn khi thay đổi tư thế ngồi so với mô hình tiêu chuẩn. Giống như ngoại thất, bên trong ca-bin vẫn khá quen thuộc với các tính năng tiêu chuẩn như buồng lái ảo 12,3 inch... ... hệ thống thông tin giải trí MMI với màn hình 8,3 inch, hệ thống lái điện và công nghệ Adaptive Cruise Control (ACC - ga tự động thích ứng). Q2L mới sẽ đi kèm với khối động cơ TSI 1.4 lít có 2 tùy chọn hiệu suất gồm bản có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm và bản mạnh hơn có công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai đều được kết hợp với hộp số DSG 7 cấp.

Vừa qua, Audi đã cho ra mắt phiên bản Q2L hoàn toàn mới tại Trung Quốc, gia nhập vào thị trường phân khúc ô tô có chiều dài cơ sở lớn cùng với Q5L. Phiên bản này được phát triển bởi FAW-Volkswagen và có mức giá bán lẻ từ 31.350 USD (tương đương 733 triệu đồng). Với kiểu dáng khỏe khoắn, nam tính, ngoại thất Audi Q2L trông không khác nhiều so với bản Q2 tiêu chuẩn; sự khác biệt đáng chú ý duy nhất nằm ở chiều dài của xe. Phiên bản mới có kích thước chiều dài tổng thể là 4.229 mm; dài hơn 38 mm so với Q2 thông thường. Và phần lớn sự thay đổi này được phát sinh từ chiều dài cơ sở của nó - 2.628 mm (chiều dài cơ sở Q2 tiêu chuẩn là 2.595 mm). Việc kéo dài thêm 33 mm sẽ giúp cho các hành khách ở hàng ghế sau của Q2L có không gian để chân rộng hơn cũng như sự thoải mái hơn khi thay đổi tư thế ngồi so với mô hình tiêu chuẩn.

Giống như ngoại thất, bên trong ca-bin vẫn khá quen thuộc với các tính năng tiêu chuẩn như buồng lái ảo 12,3 inch... ... hệ thống thông tin giải trí MMI với màn hình 8,3 inch, hệ thống lái điện và công nghệ Adaptive Cruise Control (ACC - ga tự động thích ứng).

Q2L mới sẽ đi kèm với khối động cơ TSI 1.4 lít có 2 tùy chọn hiệu suất gồm bản có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm và bản mạnh hơn có công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai đều được kết hợp với hộp số DSG 7 cấp.