Bắt gặp Mitsubishi Outlander 2021 chạy thử trên đường phố châu Âu

Liên minh Renault-Nissan dường như đã không "chăm sóc" đầy đủ cho Mitsubishi suốt thời gian qua. Hãng xe này liên tục phải đối diện với những khó khăn chồng chất như sản phẩm dịch vụ, phạm vi ảnh hưởng giảm, doanh số giảm, các lùm xùm về gian lận khí thải,… đặc biệt là sau bê bối của cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn.

May mắn là có một tia hy vọng đã trở lại với họ khi mà thiết kế của mẫu xe ăn khách Outlander mới cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Dường như sẽ có một cuộc đại tu lớn trên mẫu xe này, chúng sẽ được công bố vào cuối năm nay. Dưới đây là tất cả những thông tin có liên quan đến Mitsubishi 2021 mà Carscoops nắm được đến thời điểm hiện tại.

Outlander 2021 vẫn mang dáng dấp quen thuộc của mẫu xe tiền nhiệm bởi vì nó phần lớn vẫn dựa trên mẫu concept Tourer Engelberg đã được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show năm ngoái.

Sự thay đổi được thể hiện rõ ràng ở lưới tản nhiệt hình khiên năng động, đèn pha hình chữ T với dầm chính tách rời và đèn chạy ban ngày được thiết lập cao, cũng như tấm trượt thấp hơn làm nổi bật vẻ ngoài táo bạo.

Mitsubishi Outlander 2021 chạy thử trên đường phố

Outlander 2021 có thể sẽ dựa trên nền tảng tương tự như Nissan X-Trail / Rogue thế hệ tiếp theo.

Mẫu xe cũng sẽ sở hữu kích thước lớn hơn so với chiều dài 4.695mm (184,8 in) và chiều rộng 1.810mm (71,2 in) của mẫu xe hiện tại.

Mặc dù không có xác nhận chính xác về toàn bộ hệ truyền động của xe, tuy nhiên phiên bản PHEV Outlander có thể sẽ sử dụng động cơ bốn xi lanh 2.4 lít, tạo ra 126 mã lực (94 kilowatt). Phiên bản này sẽ nhận được một cặp động cơ điện sản xuất 93 mã lực (69 kW) được cung cấp bởi một pin lithium-ion lớn hơn công suất 13,8 kilowatt/giờ, pin với một phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện lên đến 70km (44 dặm) .

Một động cơ bốn xi lanh 1.5 lít cũng có thể xuất hiện ở một số thị trường. Nhiều người hy vọng mẫu xe sẽ được gia tăng sức mạnh lớn hơn 153 mã lực (114 mã lực) của mẫu xe hiện tại. Các hệ truyền động khác có thể sẽ được chia sẻ với Rogue / X-Trail của Nissan.

Mặt bên được chi phối bởi một phần cột c thấp hơn, các tấm kính thẳng đứng với các cột màu đen cho hiệu ứng mái nổi. Thiết kế xe cũng ảnh hưởng bởi mẫu Engelberg Concept mạnh mẽ với đèn đuôi LED, đuôi và cánh lướt gió phía sau, tấm ốp đen thấp hơn bao quanh toàn bộ chiếc xe.

Mặc dù những hình ảnh bên trong của Outlander 2021 vẫn được giữ kín, nhưng người ta tin rằng, giống như thân xe, thiết kế cabin sẽ có khá nhiều tương đồng với những mẫu xe concept được công bố trước đó.

Các thiết kế ngang được dự kiến sẽ bao quát tại bảng điều khiển với sự nhấn mạnh vào các vật liệu và chi tiết được cải thiện. Không gian bên trong cũng tăng lên, kích thước được cải thiện ở hầu hết các khu vực bên trong cabin.

Mẫu xe cũng sẽ có sẵn các phiên bản 5 và 7 chỗ với các trang bị bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đi, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát độ bám dựa trên mô-men xoắn, màn hình quan sát xung quanh, gương chiếu hậu kỹ thuật số, giảm thiểu va chạm phía trước …

Outlander thế hệ tiếp theo sẽ phải đối mặt với một số đối thủ đáng gờm như Ford Escape , Nissan Rogue / X-Trail , Mazda CX-5 , Chevrolet Equinox , Honda CR-V, Jeep Cherokee, Subaru Forester và Hyundai Tucson / Kia Sportage.

Mẫu xe có thể ra mắt tại Triển lãm ô tô New York sắp tới, tuy nhiên, chủ tịch của Mitsubishi châu Âu, ông Bernard Loire cũng đã xác nhận sẽ giới thiệu nó vào nửa cuối năm nay./.