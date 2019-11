BMW 750i động cơ V16 - mẫu concept không bao giờ được đưa vào sản xuất

Vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, khi những điều luật và quy định vẫn chưa phải mục tiêu hàng đầu của nền công nghiệp ô tô, nhiều mẫu xe đã được sáng tạo lên một cách không giới hạn.

Một số được sản xuất thương mại, đơn cử là Mclaren F1, một số khác lại không. Nằm vào trường hợp thứ hai, chiếc BMW 750i đời E32 này là một bản concept chưa bao giờ trở thành sự thật.

Được đặt tên là “Goldfish” hay tên khác là “Secret Seven”, chiếc BMW 750i này sở hữu khối động cơ V16 bên dưới nắp ca pô. Chiếc xe được tạo ra với tham vọng trở thành chiếc sedan sang trọng đầu tiên sở hữu sức mạnh tương đồng với đẳng cấp của xe, tuy nhiên, khối động cơ này có lẽ đã là quá lớn để chiếc xe có thể được sản xuất thương mại.

Chiếc xe concept này được tạo ra vào năm 1987 bởi Dr. Karlhienz Lange, Adolf Fischer và Hanns-Peter Weisbarth. Để có thể cạnh tranh sòng phẳng Mercedes-Benz, BMW cần phải có một mẫu xe vừa mạnh mẽ lại vừa sang trọng.

Và trong nửa năm làm việc, họ đã đạt được thành quả, một nguyên mẫu có thể tự vận hành với một khối động cơ BMW M70 V12 được thêm vào 4 xylanh. Kết quả, chiếc BMW 750i này sở hữu động cơ V16 dung tích 6.7 lít như hai động cơ i8 ghép lại.

Khối động cơ này cũng được tăng cường hệ thống nạp, xả và một hệ thống điều khiển mới nhằm kiểm soát công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 461 lb-ft, đi cùng với đó là hộp số sàn 6 cấp.

Chiếc sedan sang trọng này có khả năng đạt vận tốc 100 km/h trong chỉ 6 giây và tốc độ tối đa đạt 281 km/h, tương đối nhanh cho một chiếc xe vào năm 1987.

Tuy nhiên, với khối động cơ 16 xylanh được đặt ở phía trước, nó gần như chiếm hết vị trí của hệ thống làm mát, đó chính là lý do cho bộ hốc gió được đặt trên vòm bánh xe. Hai hốc gió này sẽ dẫn khí bên ngoài vào cốp sau, nơi BMW trang bị hệ thống làm mát của chiếc xe này.

Cùng với đó, lưới tản nhiệt phía trước cũng được làm bằng sợi thủy tinh và sử dụng trực tiếp không khí để làm mát. Việc đặt hệ thống làm mát phía sau cũng khiến cho một số chi tiết phải thiết kế nhỏ lại, như đèn hậu, đèn sương mù được loại bỏ và phần sau được để nhằm tản nhiệt.

Sau tất cả, nó cũng vẫn chỉ là một bản concept cho đến ngày nay. Lý do chính khiến nó không trở thành một chiếc xe thương mại một phần do nó không quá thực dụng. Bên cạnh đó, một lý do khác quen thuộc hơn, đó là về môi trường./.